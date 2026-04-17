Dalia Gutmann habló de su separación de Sebastián Wainraich: "Como toda pareja..."
En las últimas horas, la humorista llamó la atención al sincerarse sobre un aspecto poco conocido de su vida privada. Los detalles en la nota.
Dalia Gutmann decidió abrir su intimidad y contar cómo fue atravesar una crisis con Sebastián Wainraich, su pareja desde hace 25 años. En una entrevista reciente, la humorista habló sin filtros sobre un momento de desgaste en la relación que los llevó a replantearse el vínculo y frenar la dinámica que venían sosteniendo.
Durante su paso por Puro Show (El Trece), la comediante dejó en claro que, más allá de la imagen de estabilidad que suelen mostrar, también enfrentaron dudas y tensiones. Lejos de significar una ruptura definitiva, explicó que ese proceso les permitió revisar la pareja y reconstruirse desde otro lugar, con mayor conciencia.
La charla tomó un giro cuando Pampito recordó una situación del pasado y lanzó: "Yo los separé". El periodista hizo referencia a una ocasión en la que había contado al aire que atravesaban una crisis. Entre risas, Gutmann confirmó el episodio y explicó que se trató de una separación breve: “Fue una separación de un par de días y después volvimos. En el fondo era cierto lo que decías, pero lo que me sorprendía era cómo te habías enterado”.
Por su parte, el conductor relató que la información le había llegado mientras trabajaba en el ciclo de Susana Roccasalvo y admitió que luego vivió un momento incómodo al reencontrarse con Wainraich. “Lo esquivé, por supuesto, porque estábamos en el vivo del Movistar Arena. Yo me fui. No, no me dijo nada ni me hizo sentir incómodo. Pero yo sentí una incomodidad, porque a mí me da vergüenza contar algo que no, que no es”, recordó.
En ese contexto, Gutmann reflexionó sobre los vínculos largos y las dudas que pueden aparecer con el tiempo: “Como toda pareja de muchos años, en un momento decís: ‘Che, ¿está bien este camino? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera?’ Qué sé yo”.
Más allá de la anécdota, la actriz dejó una mirada más amplia sobre las relaciones de larga duración, donde los replanteos y las crisis forman parte del recorrido.
Cabe resaltar que Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich mantienen una relación que comenzó a principios de los 2000 y que ya lleva más de 25 años. A lo largo de ese tiempo, construyeron una vida en común mientras desarrollaban sus carreras en el mundo del espectáculo.
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