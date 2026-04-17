Dalia Gutmann habló de su separación de Sebastián Wainraich: "Como toda pareja..."

Más allá de la anécdota, la actriz dejó una mirada más amplia sobre las relaciones de larga duración, donde los replanteos y las crisis forman parte del recorrido.

Cabe resaltar que Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich mantienen una relación que comenzó a principios de los 2000 y que ya lleva más de 25 años. A lo largo de ese tiempo, construyeron una vida en común mientras desarrollaban sus carreras en el mundo del espectáculo.