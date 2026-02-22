Emoción en La Noche de Mirtha: Jimena Monteverde sorprendió a Mirtha Legrand y confirmó su futuro
La cocinera apareció en el ciclo de eltrece para saludar a Mirtha Legrand. Jimena Monteverde despejó rumores y reveló si continuará al frente de la cocina.
En la antesala de su cumpleaños, Mirtha Legrand vivió un momento de profunda emoción durante la última emisión de La Noche de Mirtha por la pantalla de eltrece. En medio de fuertes especulaciones sobre cambios en el equipo, la histórica conductora fue sorprendida al aire por Jimena Monteverde, quien despejó las dudas sobre su continuidad en el ciclo.
Durante las últimas semanas, habían circulado rumores que indicaban que la cocinera daría un paso al costado debido a la superposición de horarios con su programa diario en el mismo canal. Sin embargo, su sorpresiva aparición en el estudio desterró esa versión y conmovió a la diva.
"Ahora tenemos a Jimena, que viene. Jimena, qué linda, me hacés llorar", expresó Mirtha visiblemente emocionada al recibirla. Fiel a su estilo directo, la conductora hizo referencia a los trascendidos mediáticos: "Fue tan escandaloso todo lo que han hecho, lo que han dicho".
"Solamente la número uno se juega por su equipo", dijo Jimena Monteverde
La respuesta de Monteverde no se hizo esperar y devolvió el gesto de cariño con fuertes elogios hacia la anfitriona. "Para mí es un orgullo estar, Mirtha, en esta mesa. Y estoy muy feliz de estar con vos", aseguró la chef, y agregó un dardo hacia las internas televisivas: "Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo".
El momento de mayor alivio para los fanáticos del programa llegó cuando "La Chiqui", curiosa por saber cómo seguiría la dinámica de trabajo de cara al futuro, le consultó directamente si continuaría a cargo del menú de las cenas y los almuerzos.
"A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y me vengo para acá", sentenció Jimena, confirmando así que logró reacomodar su agenda para seguir siendo la cocinera oficial de las históricas mesazas de la televisión argentina.
