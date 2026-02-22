Emoción en La Noche de Mirtha: Jimena Monteverde sorprendió a Mirtha Legrand y confirmó su futuro

El momento de mayor alivio para los fanáticos del programa llegó cuando "La Chiqui", curiosa por saber cómo seguiría la dinámica de trabajo de cara al futuro, le consultó directamente si continuaría a cargo del menú de las cenas y los almuerzos.

"A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y me vengo para acá", sentenció Jimena, confirmando así que logró reacomodar su agenda para seguir siendo la cocinera oficial de las históricas mesazas de la televisión argentina.