"¿A quién vas a matar, boludo?": la feroz pelea entre un colectivero y un automovilista en Hurlingham
En un nuevo episodio de violencia en las calles, un chofer de colectivo se cruzó fuerte con un conductor y le propinó una patada. Todo quedó registrado.
Lo que comenzó como un roce cotidiano entre un colectivo y un automóvil particular derivó en una escena de furia descontrolada en Hurlingham. El incidente, que fue registrado íntegramente por el celular de la acompañante del automovilista, muestra el nivel de hostilidad que se vive en las calles.
El detonante: una encerrona y el bloqueo
El conflicto se originó cuando una unidad de transporte público realizó un giro brusco, "encerrando" a un coche que circulaba por el carril contiguo. Tras frenar en seco para evitar la colisión, ambos conductores iniciaron un intercambio de insultos que escaló rápidamente.
La situación se tornó crítica cuando un segundo ómnibus se detuvo detrás del auto, bloqueándole la retirada, mientras una mujer se interpuso frente al vehículo para impedir que avanzara. "Ahora paramos allá y bajate", se escucha gritar en el video, en medio de un clima de extrema tensión.
Patadas y amenazas con armas blancas
La violencia física no tardó en aparecer: el colectivero descendió de su unidad y, sin mediar palabra, le propinó una violenta patada a la ventanilla del automóvil. El conductor del coche, lejos de calmarse, extrajo un objeto metálico del interior del auto para defenderse, mientras desafiaba repetidamente al colectivero a pelear "unos metros más adelante".
Tras varios minutos de caos y ante la mirada atónita de los transeúntes, el chofer del transporte público regresó a su unidad y abandonó el lugar. Hasta el momento, no se han reportado denuncias formales, aunque las imágenes ya circulan en redes sociales como evidencia de un nuevo episodio de intolerancia vial.
