Jimena Monteverde grabó para el programa de Mirtha Legrand, pero un detalle puede desatar un nuevo conflicto
La cocinera registró la presentación de los platos para el ciclo de la diva de los almuerzos pero tuvo que retirarse de apuro para llegar a otro compromiso laboral y no coincidió con la conductora.
Este viernes en una nueva emisión de Intrusos revelaron un particular detrás de escena que tuvo como protagonista a la chef Jimena Monteverde, quien grabó un segmento para el ciclo de Mirtha Legrand del cual con anterioridad se había dado a conocer que su participación había llegado a su fin, por una cuestión de logística y solo se quedaría con la mesaza de Juana Viale.
Según contaron al aire, la cocinera se encargó de registrar la presentación de los platos que se servirán en la mesa del programa. Sin embargo, la agenda ajustada y el conocido tiempo tirano de la televisión jugó en contra: cuando Mirtha llegó al estudio, desde la producción apuraron la salida de Monteverde de la cocina para que pudiera llegar a tiempo al vivo de su progrma, La Cocina Rebelde, otro de sus compromisos laborales.
La dinámica hizo que ambas figuras del Trece no llegaran a cruzarse ni siquiera para saludarse. El episodio, comentado en el ciclo de espectáculos, expuso la situación que hay detrás de toda la polemica con Monteverde y Legrand, si bien, la conductora quiere continuar con la chef como condición para que todo siga igual, se ve perjudicado por los compromisos laborales de la cocinera, como bien expuso en notas anteriores se le complica cumplir con todos sus trabajos.
Por qué Jimena Monteverde dejó "La Noche de Mirtha"
En principio, el motivo principal sería la superposición de horarios, dado que Jimena conduce su propio programa La cocina rebelde (o Escuela de Cocina, según el ciclo vigente) en El Trece. En este sentido, las autoridades del canal decidieron que su programa salga en vivo los viernes.
Lo cierto es que ese nuevo horario coincide exactamente con las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Al estar en vivo en su propio ciclo, le resulta físicamente imposible estar presente en las grabaciones de las "mesazas".
Cabe señalar que la Chiqui se mostró muy molesta porque nadie de la producción ni del canal le avisó previamente. De hecho, envió un mensaje contundente a Adrián Suar y Pablo Codevilla: "Si no vuelve Jimena, me retiro del programa".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario