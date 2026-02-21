El dramático episodio que atravesó Sol Pérez con su bebé Marco: "Que alguien le haga RCP"

"Cuando veo que él me hace: ‘¡Ah!…' queda. Yo dije: chau, listo, ya está. Lo doy vuelta. Imaginate que vos tenés un bebito de cuatro días y lo tratás como todo delicado, pero en ese momento es como: ‘Bueno, listo’. Lo di vuelta, se me pone la piel de gallina", detalló con la voz quebrada.

Cuando advirtió que el bebé no reaccionaba, la desesperación fue en aumento y la abogada expresó: "Le daba, le daba, lo doy vuelta, nada. Él empezaba a ponerse rojo, rojo, rojo".

Por otro lado, hizo referencia a Andrea, la persona que trabaja en su casa, y reconoció su ayuda: "No estaba Guido, estaba Andre, le debo mi vida entera. Lo da vuelta, lo golpea en la espalda, nada, nada. Lo vuelve a dar vuelta y se le ocurre soplarlo. Cuando lo sopla en la cara, él ahí reacciona".

"Yo en el momento no sabía si él me había reaccionado o no. Agarré como estaba y me fui a llorar a la calle para que alguien le haga RCP. Dije: ‘alguien, por favor, háganle RCP. Porque ya lo golpeé, ya lo golpeé yo, él no reacciona’", contó Sol completamente desesperada por la situación.

En ese momento, fue Andrea quien salió para tranquilizarla y decirle que "se quede tranquila debido a que el bebé ya estaba bien".

Finalmente, en medio de la preocupación, Sol Pérez admitió que llamó a su marido Guido Mazzoni y sentenció: "Llamé a Guido, que estaba viniendo, le digo: por favor, llamame a alguien que venga a chequearme cómo está el bebé, porque yo no sé cuántas veces le pegué. Vino el pediatra, le vio los pulmones y me dijo: ‘Está todo bien, vos quedate tranquila, con leche no se va a ahogar’".

