Jimena Monteverde anticipó que "no cree que vaya" al cumpleaños de Mirtha Legrand

Su decisión coincide con la superposición de horarios entre su programa La Cocina Rebelde (El Trece) y La Noche de Mirtha, lo que la llevó a grabar sus segmentos por separado. Este cambio marcó una nueva dinámica en la relación televisiva que compartía con Mirtha Legrand, con quien trabajó durante años y formó un vínculo cercano frente a cámaras. La ausencia de Monteverde en las emisiones habituales generó especulaciones sobre la continuidad de su participación en futuros proyectos vinculados a la diva.