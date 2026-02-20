Jimena Monteverde anticipó que "no cree que vaya" al cumpleaños de Mirtha Legrand
La cocinera y conductora Jimena Monteverde dejó abierta la posibilidad de no asistir a la celebración del 99º cumpleaños de la diva.
Jimena Monteverde habló con la prensa tras grabar su segmento gastronómico y se refirió a la fiesta de Mirtha Legrand: “Eh, no creo que vaya”. Al ser consultada sobre cómo planea participar de la celebración desde la distancia, agregó: “No sé, la verdad que no sé… el lunes le vamos a mandar un regalito y algo rico”.
Su decisión coincide con la superposición de horarios entre su programa La Cocina Rebelde (El Trece) y La Noche de Mirtha, lo que la llevó a grabar sus segmentos por separado. Este cambio marcó una nueva dinámica en la relación televisiva que compartía con Mirtha Legrand, con quien trabajó durante años y formó un vínculo cercano frente a cámaras. La ausencia de Monteverde en las emisiones habituales generó especulaciones sobre la continuidad de su participación en futuros proyectos vinculados a la diva.
A pesar de su probable ausencia en la celebración presencial, Monteverde dejó abierta la puerta a futuras sorpresas vinculadas a Legrand: “Igual va a haber unas sorpresitas, así que después les mandamos un besito”. La expectativa sobre su participación y la de otros invitados mantiene en vilo a medios y público, dado que el cumpleaños número 99 de Mirtha se perfila como uno de los eventos más destacados del calendario mediático argentino.
El festejo representa un hito histórico no solo por la edad de la conductora, sino por la importancia de la “mesaza” televisiva que la caracteriza. La presencia de figuras que compartieron años de trabajo y momentos televisivos con la diva genera un interés especial entre el público, que sigue atentamente cada detalle de la celebración y quiénes finalmente se sentarán a la mesa.
