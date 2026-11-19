En la AMIA, Javier Milei prometió "verdad y justicia" por los atentados a esa entidad y la Embajada de Israel
El Presidente fue distinguido por la Organización Sionista Mundial (OSM) durante un acto que tuvo lugar en la sede de la AMIA, donde reafirmó su alineamiento con el gobierno de Israel.
Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) durante un acto que tuvo lugar en la sede de la AMIA, donde reafirmó el alineamiento de su gobierno con el de Israel.
El reconocimiento le fue entregado por el presidente de la OSM, Yaakov Hagoel, quien destacó la postura del mandatario argentino en su defensa del Estado israelí, lo que el Presidente agradeció subrayando el valor simbólico de recibirla en el edificio reconstruido tras el atentado terrorista del 18 de julio de 1994.
En ese sentido, Milei inició su discurso con una frase llamativa al referirse a las víctimas de los dos atentados que conmovieron al país: “Son 114 vidas, 114 nombres, 114 familias que llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justicia”.
Frase llamativa porque, más allá del necesario esclarecimiento y castigo a los responsables de los atentados terroristas de 1992 y 1994, se trata de una consigna que históricamente refiere a las víctimas de la dictadura cívico militar.
Son miles de torturados, secuestrados, desaparecidos y asesinados entre 1976 y 1983 para quienes, sin embargo, el mandatario argentino nunca pidió ni memoria ni verdad ni justicia. Al contrario, desde su asunción mantuvo una actitud negacionista sobre esos crímenes de lesa humanidad.
El discurso de Javier Milei en la AMIA
En su discurso en la sede de la AMIA, Javier Milei señaló que “recibo con profunda emoción la distinción que me entregó la Organización Sionista Mundial en este edificio que se reconstruyó sobre el dolor y que se mantiene en pie como la mejor respuesta a sus destructores”.
Volvió a poner el foco en la búsqueda de justicia por el atentado contra la AMIA y recordó el compromiso que había asumido al cumplirse tres décadas del ataque, destacando la incorporación del mecanismo de juicio en ausencia al sistema jurídico argentino y afirmó que aquel compromiso "dejó de ser una promesa".
Milei también apeló a referencias de la tradición judía para reivindicar la persistencia de quienes mantuvieron durante décadas el reclamo de justicia, al citar una enseñanza atribuida al rabino Tarfón: "No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla", que refleja la actitud de familiares y dirigentes que nunca abandonaron la causa.
El mandatario definió al sionismo como "una idea tan simple como poderosa" y sostuvo que "un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados".
Al referirse al vínculo bilateral, Milei señaló que ambas naciones comparten experiencias históricas que las unen más allá de la diplomacia formal. "Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor", afirmó.
Luego agregó: "Somos naciones hermanas en el dolor porque ambas conocimos al terrorismo en carne propia y somos naciones hermanas en la convicción porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días".
"A quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria; a sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia siempre que haga falta", afirmó el mandatario argentino para finalizar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario