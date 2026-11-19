El discurso de Javier Milei en la AMIA

En su discurso en la sede de la AMIA, Javier Milei señaló que “recibo con profunda emoción la distinción que me entregó la Organización Sionista Mundial en este edificio que se reconstruyó sobre el dolor y que se mantiene en pie como la mejor respuesta a sus destructores”.

Volvió a poner el foco en la búsqueda de justicia por el atentado contra la AMIA y recordó el compromiso que había asumido al cumplirse tres décadas del ataque, destacando la incorporación del mecanismo de juicio en ausencia al sistema jurídico argentino y afirmó que aquel compromiso "dejó de ser una promesa".

Milei también apeló a referencias de la tradición judía para reivindicar la persistencia de quienes mantuvieron durante décadas el reclamo de justicia, al citar una enseñanza atribuida al rabino Tarfón: "No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla", que refleja la actitud de familiares y dirigentes que nunca abandonaron la causa.

Javier Milei fue premiado por la Organización Sionista Mundial (OSM).

El mandatario definió al sionismo como "una idea tan simple como poderosa" y sostuvo que "un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados".

Al referirse al vínculo bilateral, Milei señaló que ambas naciones comparten experiencias históricas que las unen más allá de la diplomacia formal. "Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor", afirmó.

Luego agregó: "Somos naciones hermanas en el dolor porque ambas conocimos al terrorismo en carne propia y somos naciones hermanas en la convicción porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días".

"A quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria; a sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia siempre que haga falta", afirmó el mandatario argentino para finalizar.