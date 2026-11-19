Sin embargo, la medida reafirma sin cambios lo dispuesto por la Ley 27.399 en relación con los feriados inamovibles, los cuales mantienen su fecha exacta en el almanaque con independencia del día de la semana en que se ubiquen. Con estas reglas definidas, el cronograma de diciembre se organiza así:

Lunes 7 de diciembre: establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que habilita un fin de semana extra largo de cuatro jornadas al sumarse al feriado siguiente.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible correspondiente a la Navidad.

Dado su carácter de feriado nacional inamovible, durante el martes 8 de diciembre se aplican las disposiciones legales propias del descanso dominical; en consecuencia, quienes deban cumplir tareas laborales ese día tendrán derecho a cobrar el doble de una jornada ordinaria.