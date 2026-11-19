Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y el feriado por el Día de la Virgen no se traslada: cómo queda
Se acerca uno de los últimos feriados del 2026 y su condición de no trasladable abre el interrogante sobre si conformará o no un fin de semana largo.
Según el calendario oficial dispuesto por el Gobierno nacional y en consonancia con el esquema normativo que establece el Decreto 614/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el feriado correspondiente al próximo martes 8 de diciembre mantendrá su fecha original sin posibilidad de traslado.
Durante esa jornada se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración religiosa de gran relevancia dentro del calendario oficial argentino.
Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y el feriado por el Día de la Virgen no se traslada: cómo queda
Esta precisión cobra especial importancia para despejar las consultas frecuentes que suelen surgir tanto en el ámbito laboral como en el sector turístico respecto a los posibles corrimientos de días no laborables. Si bien la Ley 27.399 —que regula el establecimiento de feriados y fines de semana largos— prevé mecanismos de movilidad para determinadas fechas patrias con el fin de fomentar el turismo interno, dicho criterio no alcanza a todas las jornadas festivas del año.
En este caso particular, la festividad del 8 de diciembre posee el carácter de feriado nacional inamovible. Por lo tanto, a pesar de que en esta oportunidad cae un día martes —lo que en otros supuestos suele generar expectativas sobre un eventual puente o desplazamiento hacia el lunes anterior—, el descanso obligatorio regirá estrictamente en esa fecha, sin alteraciones ni modificaciones en el cronograma oficial de actividades.
Alcances del Decreto 614/2025 en materia de feriados y el calendario de diciembre
A través de la firma del Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei estableció un marco reglamentario para cubrir los vacíos normativos vinculados a aquellos feriados nacionales trasladables que caen en sábado o domingo. La disposición otorga a la Jefatura de Gabinete de ministros la facultad de definir si esas fechas se mueven al viernes previo o al lunes siguiente.
Sin embargo, la medida reafirma sin cambios lo dispuesto por la Ley 27.399 en relación con los feriados inamovibles, los cuales mantienen su fecha exacta en el almanaque con independencia del día de la semana en que se ubiquen. Con estas reglas definidas, el cronograma de diciembre se organiza así:
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Lunes 7 de diciembre: establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que habilita un fin de semana extra largo de cuatro jornadas al sumarse al feriado siguiente.
Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible correspondiente a la Navidad.
Dado su carácter de feriado nacional inamovible, durante el martes 8 de diciembre se aplican las disposiciones legales propias del descanso dominical; en consecuencia, quienes deban cumplir tareas laborales ese día tendrán derecho a cobrar el doble de una jornada ordinaria.
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