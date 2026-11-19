Firmeza por espacio político: Kirchnerismo 81,2 ; La Libertad Avanza 78,0 ; Peronismo 75,8 ; Izquierda 46,2 ; PRO 45,8 ; UCR 40,2 .

"Nada, difícilmente cambiaría el voto" (Total 48,2%): Kirchnerismo 66,4% ; LLA 63,1% ; Peronismo 60,3% ; Izquierda 18,3% ; PRO 14,9% ; Indecisos 4,4% .

"Un candidato mejor" (Total 25,9%): PRO 52,8% ; Izquierda 51,6% ; Indecisos 38,2% ; Peronismo 18,7% ; LLA 15,2% ; Kirchnerismo 14,6% .

"No tengo decidido el voto" (Total 5,9%): Indecisos 45,1% ; Izquierda 10,2% ; PRO 4,0% ; LLA 1,5% ; Kirchnerismo 0,9% ; Peronismo 0,8% .

Otros factores de cambio (sin diferencias marcadas por espacio): "Que mi candidato me decepcione" (9,5%) y "Un cambio en mi situación económica" (9,3%), demostrando que el voto se rompe más por decepción política que por el bolsillo.

IMPORTANTE: Alerta de granizo, lluvias con actividad eléctrica y vientazo con ráfagas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

Tipología de partidismo: una sociedad que vota por rechazo

Al cruzar la lealtad al espacio propio con el rechazo hacia otras fuerzas, el relevamiento muestra que el 86,9% del electorado tiene al menos un espacio al que no votaría nunca (un 4,9% no contestó alguna de las dos preguntas):

Antis (votan por la negativa, sin lealtad pero con rechazo): 50,4% del total nacional.

Partidarios duros (con lealtad propia y rechazo al adversario): 38,2% del total nacional.

Sin rechazo ni lealtad (único electorado disponible): 11,5% del total nacional.

Composición del Peronismo unido: 59,6% partidarios duros, 31,1% antis y 9,8% sin rechazo.

Composición del Oficialismo: 57,5% antis, 28,9% partidarios duros y 13,6% sin rechazo.

Composición de la Izquierda: 62,3% antis, 32,1% partidarios duros y 6,6% sin rechazo.

Composición de los Indecisos: 73,7% antis, 16,5% sin rechazo y 8,3% partidarios duros.

Imagen del Papa León XIV y el impacto político de su visita

El capítulo especial de la encuesta evaluó la figura del Papa León XIV, quien cosecha una imagen positiva general del 85,9%, frente a apenas un 5,5% de negativa y un 8,6% de NS/NC. No obstante, el respaldo muestra matices según la afinidad política: