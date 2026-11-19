Encuesta exclusiva: los números de la emocionalidad del voto y la imagen de los dirigentes rumbo a 2027
Una encuesta de CEOP Latam analizó el humor social, la firmeza electoral y el impacto de la visita del Papa León XIV a poco más de un año de las elecciones.
Una encuesta exclusiva elaborada por la consultora CEOP Latam a nivel nacional revela el mapa emocional del electorado de cara a las elecciones de 2027. El estudio, realizado entre el 12 y el 17 de noviembre sobre 1.410 casos, mide los sentimientos hacia la dirigencia, la firmeza del voto y el impacto político de la visita del Papa León XIV.
Qué siente la gente con cada dirigente: el mapa sentimental
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El informe advierte que ninguno de los cinco principales dirigentes evaluados posee un saldo emocional neto positivo y que la bronca/ira encabeza las menciones en cuatro de ellos. Sin embargo, Axel Kicillof es el único que lidera con esperanza y registra una carga temporal positiva (+0,5), lo que indica que es el único al que se lo piensa en clave de futuro y no solo por el presente:
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Javier Milei: Esperanza 17,7%; Confianza 14,5%; Tranquilidad 1,7%; Indiferencia 2,5%; Decepción 13,6%; Miedo 9,1%; Bronca/ira 40,1% (la emoción más alta del tablero). Total positivos: 33,9% | Total negativos: 62,8% | Saldo neto: -28,9 | Eje temporal: -43,1.
Patricia Bullrich: Esperanza 8,3%; Confianza 20,7%; Tranquilidad 8,2%; Indiferencia 9,6%; Decepción 10,3%; Miedo 11,9%; Bronca/ira 28,5%. Total positivos: 37,2% | Total negativos: 50,7% | Saldo neto: -13,5 | Eje temporal: -47,5.
Axel Kicillof: Esperanza 23,1%; Confianza 14,7%; Tranquilidad 4,1%; Indiferencia 8,2%; Decepción 7,7%; Miedo 21,7%; Bronca/ira 17,8%. Total positivos: 41,9% | Total negativos: 47,2% | Saldo neto: -5,3 | Eje temporal: +0,5.
Sergio Massa: Esperanza 10,5%; Confianza 8,4%; Tranquilidad 7,0%; Indiferencia 14,2%; Decepción 11,4%; Miedo 19,4%; Bronca/ira 25,6%. Total positivos: 25,9% | Total negativos: 56,4% | Saldo neto: -30,5 | Eje temporal: -22,5.
Cristina Kirchner: Esperanza 15,4%; Confianza 12,1%; Tranquilidad 7,3%; Indiferencia 6,7%; Decepción 11,1%; Miedo 10,5%; Bronca/ira 35,6%. Total positivos: 34,8% | Total negativos: 57,2% | Saldo neto: -22,4 | Eje temporal: -40,2.
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Índice de firmeza y qué puede hacer cambiar el voto
En una escala de 0 a 100 (donde 100 representa un voto inamovible), el Índice de Firmeza del Voto general alcanza los 72,0 puntos, dividiendo al escenario entre núcleos duros sellados y espacios con alta volatilidad:
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Firmeza por espacio político: Kirchnerismo 81,2; La Libertad Avanza 78,0; Peronismo 75,8; Izquierda 46,2; PRO 45,8; UCR 40,2.
"Nada, difícilmente cambiaría el voto" (Total 48,2%): Kirchnerismo 66,4%; LLA 63,1%; Peronismo 60,3%; Izquierda 18,3%; PRO 14,9%; Indecisos 4,4%.
"Un candidato mejor" (Total 25,9%): PRO 52,8%; Izquierda 51,6%; Indecisos 38,2%; Peronismo 18,7%; LLA 15,2%; Kirchnerismo 14,6%.
"No tengo decidido el voto" (Total 5,9%): Indecisos 45,1%; Izquierda 10,2%; PRO 4,0%; LLA 1,5%; Kirchnerismo 0,9%; Peronismo 0,8%.
Otros factores de cambio (sin diferencias marcadas por espacio): "Que mi candidato me decepcione" (9,5%) y "Un cambio en mi situación económica" (9,3%), demostrando que el voto se rompe más por decepción política que por el bolsillo.
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Tipología de partidismo: una sociedad que vota por rechazo
Al cruzar la lealtad al espacio propio con el rechazo hacia otras fuerzas, el relevamiento muestra que el 86,9% del electorado tiene al menos un espacio al que no votaría nunca (un 4,9% no contestó alguna de las dos preguntas):
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Antis (votan por la negativa, sin lealtad pero con rechazo): 50,4% del total nacional.
Partidarios duros (con lealtad propia y rechazo al adversario): 38,2% del total nacional.
Sin rechazo ni lealtad (único electorado disponible): 11,5% del total nacional.
Composición del Peronismo unido: 59,6% partidarios duros, 31,1% antis y 9,8% sin rechazo.
Composición del Oficialismo: 57,5% antis, 28,9% partidarios duros y 13,6% sin rechazo.
Composición de la Izquierda: 62,3% antis, 32,1% partidarios duros y 6,6% sin rechazo.
Composición de los Indecisos: 73,7% antis, 16,5% sin rechazo y 8,3% partidarios duros.
Imagen del Papa León XIV y el impacto político de su visita
El capítulo especial de la encuesta evaluó la figura del Papa León XIV, quien cosecha una imagen positiva general del 85,9%, frente a apenas un 5,5% de negativa y un 8,6% de NS/NC. No obstante, el respaldo muestra matices según la afinidad política:
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Imagen entre peronistas: 93,7% positiva, 5,1% negativa y 1,2% NS/NC (diferencial de respaldo).
Imagen entre oficialistas: 77,2% positiva, 13,2% negativa y 9,6% NS/NC.
Emociones que despertó su visita (total general / oficialistas / peronistas): Esperanza (41,8% total | 34,4% oficialistas | 47,3% peronistas); Paz (26,8% total | 28,7% oficialistas | 24,1% peronistas); Alegría (23,9% total | 25,5% oficialistas | 25,2% peronistas); Indiferencia (14,7% total | 18,7% oficialistas | 10,2% peronistas); Ilusión (10,4% total | 6,8% oficialistas | 14,4% peronistas); Confianza (9,4% total | 7,1% oficialistas | 11,2% peronistas); Certidumbres (3,5% total | 1,1% oficialistas | 5,3% peronistas); Alivio (3,2% total | 1,0% oficialistas | 4,5% peronistas); Rechazo (3,1% total | 5,7% oficialistas | 1,2% peronistas).
"Total acuerdo" con frases del Papa León XIV (oficialistas vs. peronistas): "Tierra, techo y trabajo son las exigencias de la justicia social" (38,7% oficialistas vs. 97,3% peronistas); "La economía debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía" (55,1% vs. 99,5%); "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad" (60,5% vs. 97,5%); "Ninguna generación comienza la Patria desde cero. La recibe" (67,9% vs. 77,2%); "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio" (73,7% vs. 93,7%).
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