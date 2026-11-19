PAMI y la deuda pública

El refuerzo más grande es para las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Recibe cerca de 10 billones de pesos, casi dos tercios de toda la ampliación, y es el destino que más sintió el aumento de precios sobre la atención de jubilados y pensionados.

Detrás aparece el Servicio de la Deuda Pública. La partida para pagar intereses y comisiones suma unos 3,9 billones de pesos, porque el costo financiero del Estado también superó lo que se había calculado.

En salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibe cerca de 0,8 billones de pesos para funcionar. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos 0,2 billones de pesos para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.

El ajuste más fuerte está en la finalidad Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente 2,3 billones de pesos. Esos fondos pasan de programas económicos a las áreas que el Gobierno considera prioritarias para cerrar el año.

Los 15,6 billones de pesos adicionales no significan necesariamente que el gasto real crezca lo mismo, porque en buena medida son una actualización por inflación. Aun así, lo que se recaudó de más en el año no alcanzó para cubrir esa diferencia, y el Ejecutivo decidió usar parte del superávit para pagar los gastos nuevos. El ejercicio cerraría con un saldo positivo cercano a los 18,9 billones de pesos, menos de lo previsto, pero lejos del rojo.

Decreto 1391/2026: