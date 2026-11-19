Javier Milei y Luis Caputo sumaron $15,6 billones al Presupuesto 2026 y recortaron el superávit de fin de año
Javier Milei amplió así en más de un 10% el crédito vigente. La mayor parte de los nuevos recursos serán destinados al pago de la deuda y el PAMI.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, modificaron este jueves el Presupuesto 2026 y autorizaron gastos adicionales por alrededor de 15,6 billones de pesos para lo que queda del ejercicio y redujeron así en cerca de 7,5 billones de pesos el superávit previsto para el cierre de este año. Así quedó plasmado en el Decreto 1391/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todos los integrantes de su Gabinete de ministros.
Se trata de un aumento del 10,2% del crédito presupuestario que regía hasta ahora, estimado en 152,47 billones de pesos. La inflación es la principal explicación. El Presupuesto 2026 se armó con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya ronda el 33%. Con esa diferencia, muchas partidas se quedaron cortas para cubrir salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno explica que necesita ajustar los créditos para que el Estado pueda seguir brindando sus prestaciones esenciales y cumplir con los compromisos que ya asumió. También dice que varios organismos avisaron que no les alcanzaban los fondos asignados, porque gastaron más de lo que se había previsto al principio.
Los recursos, en cambio, crecen bastante menos que el gasto. Los ingresos corrientes y de capital suben unos 8,1 billones de pesos, y la diferencia de casi 7,5 billones de pesos se descuenta del resultado fiscal. Según los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit previsto para 2026 rondaba los 26,4 billones de pesos y ahora bajaría a unos 18,9 billones de pesos.
Al 16 de noviembre pasado, el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los 33,2 billones de pesos. Una buena parte del gasto extra se va a concentrar en las últimas semanas del año.
PAMI y la deuda pública
El refuerzo más grande es para las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Recibe cerca de 10 billones de pesos, casi dos tercios de toda la ampliación, y es el destino que más sintió el aumento de precios sobre la atención de jubilados y pensionados.
Detrás aparece el Servicio de la Deuda Pública. La partida para pagar intereses y comisiones suma unos 3,9 billones de pesos, porque el costo financiero del Estado también superó lo que se había calculado.
En salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibe cerca de 0,8 billones de pesos para funcionar. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos 0,2 billones de pesos para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El ajuste más fuerte está en la finalidad Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente 2,3 billones de pesos. Esos fondos pasan de programas económicos a las áreas que el Gobierno considera prioritarias para cerrar el año.
Los 15,6 billones de pesos adicionales no significan necesariamente que el gasto real crezca lo mismo, porque en buena medida son una actualización por inflación. Aun así, lo que se recaudó de más en el año no alcanzó para cubrir esa diferencia, y el Ejecutivo decidió usar parte del superávit para pagar los gastos nuevos. El ejercicio cerraría con un saldo positivo cercano a los 18,9 billones de pesos, menos de lo previsto, pero lejos del rojo.
Decreto 1391/2026:
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