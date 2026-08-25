"2.000 euros": aseguran que eso registraba la cuenta bancaria de Tini Stoessel tras la auditoría

Cabe señalar que, en medio de la vorágine de la noticia, trascendió que Tini tenía apenas 2.000 euros en su cuenta de ahorros, siendo que en su última gira había factura 43.000.000 de dólares. Todo ese dinero quedó en manos de empresas donde ella ni siquiera figuraba.

Definitivamente, esto implica una ruptura total en la relación de Tini con sus padres, pese a su infinita devoción por ellos. Especialmente, por Alejandro, a quien le escribió la canción "pa", luego de una severa internación del productor, que casi lo deja sin vida.