Mariana Brey sufrió un intento de robo: escapó corriendo y pidió auxilio a los vecinos
La periodista contó el dramático episodio que atravesó en Quilmes y reveló cómo consiguió ponerse a salvo frente a los delincuentes.
Mariana Brey atravesó un momento de extrema tensión cuando fue sorprendida por delincuentes mientras llegaba a su domicilio en Quilmes. Ante la situación, la periodista reaccionó rápidamente, salió corriendo y comenzó a pedir ayuda a los vecinos.
Según explicó, todo ocurrió cuando detectó a dos hombres que circulaban en una moto. Al notar sus movimientos y comprender que podían intentar asaltarla, decidió alejarse del lugar a toda velocidad.
El desesperante momento que vivió Mariana Brey
Durante la huida, Brey comenzó a gritar para alertar a las personas que estaban cerca. En medio de la corrida, golpeó un portón de chapa con la intención de llamar la atención y conseguir asistencia.
La periodista logró avanzar cerca de media cuadra mientras pedía auxilio. Sus gritos fueron escuchados por trabajadores de un lavadero de autos y habitantes de la zona, que advirtieron lo que estaba sucediendo.
Finalmente, los delincuentes abandonaron el lugar y escaparon. La rápida reacción de Brey y la intervención de quienes se encontraban en las inmediaciones fueron claves para que el episodio no pasara a mayores. “Zafé de que me peguen un tiro”, aseguró la panelista al contar el temor que sintió durante el intento de robo.
Cómo quedó Mariana Brey después del intento de robo
El episodio no terminó cuando los delincuentes se fueron. Brey explicó que quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido y que el impacto de la situación continuó durante las horas siguientes.
La periodista contó que durante la noche sufrió taquicardia como consecuencia del miedo y los nervios que le provocó el episodio, aunque aclaró que se encontraba bien físicamente. Brey también remarcó la importancia de haber podido reaccionar a tiempo frente a los delincuentes y de haber encontrado ayuda en los vecinos de la zona, que respondieron a sus pedidos de auxilio.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario