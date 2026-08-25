Mariana Brey sufrió un intento de robo: escapó corriendo y pidió auxilio a los vecinos

Cómo quedó Mariana Brey después del intento de robo

El episodio no terminó cuando los delincuentes se fueron. Brey explicó que quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido y que el impacto de la situación continuó durante las horas siguientes.

La periodista contó que durante la noche sufrió taquicardia como consecuencia del miedo y los nervios que le provocó el episodio, aunque aclaró que se encontraba bien físicamente. Brey también remarcó la importancia de haber podido reaccionar a tiempo frente a los delincuentes y de haber encontrado ayuda en los vecinos de la zona, que respondieron a sus pedidos de auxilio.