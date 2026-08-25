Tini Stoessel y una auditoría que puso bajo la lupa a su padre Alejandro Stoessel: ¿nada a su nombre?

El escenario también alcanzaría a los acuerdos vinculados con su actividad discográfica. De acuerdo con la información publicada, algunos contratos relacionados con sus próximos álbumes no habrían sido celebrados por Tini a título personal, sino mediante sociedades sobre las cuales ella no tendría control. De confirmarse esa estructura, los ingresos derivados de esos acuerdos serían percibidos por esas compañías.

La situación adquiere una dimensión particular porque el esquema se remontaría a los primeros años de la carrera de la cantante. Cuando Tini todavía era menor de edad y comenzaba a convertirse en una figura internacional a partir del fenómeno Violetta, Alejandro Stoessel quedó a cargo de negociar y firmar compromisos vinculados con su actividad profesional.

Según habría establecido la auditoría, esa administración se habría realizado tanto en representación de su hija como mediante distintas sociedades argentinas y extranjeras.

El punto que ahora genera mayores interrogantes es que Tini no tendría participación en varias de esas empresas y, según la información publicada, tampoco existirían determinados contratos laborales o profesionales que establecieran de manera directa los honorarios que las sociedades debían abonarle por su trabajo artístico.

Qué habría encontrado la auditoría

El relevamiento habría puesto especialmente el foco en los ingresos registrados durante 2025. De acuerdo con la información difundida, existiría una diferencia significativa entre los montos que Tini habría facturado por sus servicios artísticos y los ingresos obtenidos por las compañías que celebraban acuerdos vinculados con su actividad.

La publicación sostiene además que la cantante habría facturado servicios artísticos de manera esporádica y a pedido de su padre. La situación se habría extendido durante años, en un período en el que Alejandro Stoessel tuvo un rol central en las decisiones económicas y profesionales relacionadas con la carrera de su hija.

Su representación habría finalizado hace aproximadamente tres meses, después de casi 15 años. Desde entonces, padre e hija mantienen negociaciones destinadas a reorganizar la estructura económica y patrimonial vinculada con la carrera de la cantante.

De acuerdo con la información surgida de la auditoría, Alejandro habría concentrado durante años decisiones relacionadas con los ingresos, además de intervenir en la organización contable, jurídica y societaria de la actividad profesional de Tini.

FUTTTURA, contratos y derechos económicos

Uno de los puntos que genera especial atención es el futuro inmediato de la cantante. Según informó PrimiciasYa, Tini no tendría contratos firmados que le garanticen personalmente una participación en las ganancias que genere FUTTTURA, ni tampoco en determinados acuerdos comerciales de importantes marcas.

El dato cobra relevancia justamente cuando la artista está a punto de comenzar la segunda etapa de su proyecto, que tendrá su punto de partida en México y continuará con una extensa agenda internacional.

La información publicada también sostiene que los derechos económicos derivados de la carrera y de la imagen de Tini estarían vinculados actualmente con sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no tendría participación.

En ese contexto, la auditoría habría detectado que, mientras Alejandro Stoessel sí tendría autorización para operar determinadas cuentas, Tini no figuraría como autorizada para realizar movimientos bancarios en esas compañías.

La artista tendría, en cambio, una cuenta bancaria de titularidad exclusivamente propia. Según la información a la que accedió PrimiciasYa, recién en junio de 2026 habría logrado acceder personalmente a esa cuenta con la intervención de sus abogados.

Una relación profesional que llegó a su fin

La estructura que ahora se intenta revisar habría comenzado cuando Tini todavía era adolescente. Durante esos primeros años, su padre asumió la responsabilidad de negociar contratos y administrar distintos aspectos de una carrera que rápidamente adquirió dimensión internacional.

La cantante habría firmado determinados documentos a pedido de las empresas con las que trabajaba, aunque, según la información difundida, esos documentos no necesariamente implicarían una cesión de sus derechos de imagen o comerciales.

En ese sentido, una de las hipótesis que surge del relevamiento es que Tini habría firmado documentación confiando en las personas encargadas de administrar su carrera, sin conocer necesariamente el alcance jurídico y económico de cada operación.

Ahora, uno de los objetivos de las negociaciones sería que Alejandro Stoessel deje definitivamente de administrar el patrimonio profesional de su hija y avanzar en la determinación de qué ocurrió con los ingresos generados durante todos estos años.

Hay, además, un aspecto especialmente delicado: la auditoría no implicaría por sí misma la existencia de un delito. Sin embargo, según la información publicada, no se descartaría que del análisis de la documentación puedan surgir eventuales irregularidades que eventualmente sean investigadas. Por el momento, esa posibilidad no equivale a una denuncia ni permite atribuir responsabilidades penales a ninguna persona.

El antecedente que contó Marcela Tauro

A este conflicto se suma otra situación que había trascendido públicamente en los últimos días. La periodista Marcela Tauro contó que Alejandro Stoessel le habría recomendado a su hija realizar una división de bienes o un acuerdo prenupcial antes de su casamiento con Rodrigo De Paul, previsto para diciembre de este año.

Según la versión difundida por la periodista, Tini no habría recibido de buena manera esa sugerencia y posteriormente habría decidido incorporar un administrador a sus asuntos económicos. Ese episodio se suma ahora al proceso de revisión patrimonial que la cantante estaría llevando adelante junto a sus abogados.

Mientras las negociaciones avanzan, Tini continúa con su agenda profesional: en pocos días comenzará una nueva etapa de FUTTTURA, prepara material para su próximo álbum y tiene por delante una extensa gira internacional.