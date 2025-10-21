"31 minutos: calurosa Navidad" abre la temporada más linda en Prime Video: cuándo se estrena

Estrenada originalmente en 2003, la producción ha cosechado un amplio reconocimiento que va más allá de sus episodios televisivos. A lo largo de los años, ha cautivado a públicos de todas las edades con su ingenio y originalidad a través de álbumes, presentaciones en vivo que han recorrido toda América Latina, cine, teatro y hasta un museo itinerante con entradas agotadas tanto en Chile como en México.