"31 minutos: calurosa Navidad" abre la temporada más linda en Prime Video: cuándo se estrena
La nueva película, alusiva a las fechas que se acercan, tendrá su estreno en la plataforma el próximo mes de noviembre. Todos los detalles.
Prime Video ha confirmado el regreso de los icónicos personajes de 31 Minutos con su primera producción temática para las fiestas. Tras el éxito de su debut en el segmento Tiny Desk de NPR, que generó gran impacto en América Latina, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y el resto de la banda presentarán 31 Minutos: Calurosa Navidad.
Esta película navideña se estrenará el próximo 21 de noviembre de manera exclusiva en la plataforma Prime Video, y estará disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Conocido por su humor ingenioso, sus canciones originales inolvidables y personajes únicos, 31 Minutos es una parodia al formato de un noticiero. La serie combina entretenimiento puro con un sutil comentario social y un astuto conejo rojo con afición al juego.
Estrenada originalmente en 2003, la producción ha cosechado un amplio reconocimiento que va más allá de sus episodios televisivos. A lo largo de los años, ha cautivado a públicos de todas las edades con su ingenio y originalidad a través de álbumes, presentaciones en vivo que han recorrido toda América Latina, cine, teatro y hasta un museo itinerante con entradas agotadas tanto en Chile como en México.
Los fanáticos de la serie ya tienen a su disposición en Prime Video los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos, además de su primera película, que se encuentra disponible en América Latina.
La serie es una producción de APLAPLAC y fue creada por la exitosa dupla creativa conformada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason).
31 Minutos: Calurosa Navidad se sumará al vasto catálogo de Prime Video, que incluye miles de películas y shows de TV. Entre las producciones destacadas de Amazon Originals se encuentran títulos argentinos como Menem, Cromañón, Barrabrava, Argentina, 1985, Porno y Helado, El Fin del Amor, Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina, Iosi, El Espía Arrepentido y Maradona: Sueño Bendito. Asimismo, el catálogo incluye aclamadas series y películas como La Idea de Ti, Fallout, Upgraded, Citadel, The Boys y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.
