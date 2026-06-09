Se filtró el audio que Indio Solari había grabado para Messi antes del Mundial 2026

El audio del Indio Solari para Messi antes del Mundial 2026

El mensaje que el Indio Solari había preparado para Lionel Messi estaba cargado de admiración y agradecimiento. En la grabación, el músico se presentó de manera cercana y le habló directamente al futbolista para reconocer todo lo que significó su carrera para Argentina.

El artista destacó el talento único del capitán argentino y aseguró que sus logros deportivos fueron motivo de alegría para muchísimas personas. Además, resaltó la capacidad de Messi para emocionar no solo a los argentinos, sino también a fanáticos de diferentes partes del mundo.

En sus palabras, el Indio remarcó que el futbolista fue protagonista de momentos inolvidables y dejó en evidencia el orgullo que sentía por verlo representar al país durante tantos años.

Además del reconocimiento por su trayectoria, el músico cerró el mensaje con un pedido especial relacionado al Mundial 2026. Con su característico estilo, expresó su deseo de ver a Messi conquistar nuevamente el título más importante del fútbol.

La difusión del audio generó una ola de mensajes en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la importancia de escuchar a una leyenda de la música argentina reconocer a una leyenda del deporte.

Para los fanáticos, el mensaje representa mucho más que un simple saludo: es el encuentro simbólico entre dos personas que marcaron la cultura popular argentina y dejaron una huella profunda en distintas generaciones.

Aunque originalmente el audio no llegó a manos del futbolista en el momento esperado, su aparición pública permitió que finalmente se conocieran las palabras que el Indio Solari quería dedicarle a Lionel Messi antes de una nueva cita mundialista.