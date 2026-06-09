Se filtró el audio que Indio Solari había grabado para Messi antes del Mundial 2026
El audio, que no había llegado a ser enviado, tomó una gran repercusión entre los fanáticos por las palabras que el artista le dedicó al capitán de la Selección Argentina.
Se conoció un audio que el Indio Solari había grabado especialmente para Lionel Messi antes del Mundial 2026, pero que nunca llegó a ser enviado.
La grabación despertó la emoción de miles de fanáticos, ya que muestra una faceta más íntima del histórico cantante y refleja la admiración que sentía por el capitán de la Selección Argentina. El mensaje fue preparado con la intención de acompañar al futbolista antes de una nueva competencia mundialista.
El audio salió a la luz luego de que fuera compartido públicamente y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Los seguidores destacaron las palabras del artista y el valor simbólico de un reconocimiento entre dos de las figuras argentinas más importantes de las últimas décadas.
La conexión entre ambos generó una fuerte reacción porque, aunque pertenecen a mundos diferentes, tanto el Indio como Messi lograron convertirse en referentes populares y despertar una profunda identificación en millones de personas.
El audio del Indio Solari para Messi antes del Mundial 2026
El mensaje que el Indio Solari había preparado para Lionel Messi estaba cargado de admiración y agradecimiento. En la grabación, el músico se presentó de manera cercana y le habló directamente al futbolista para reconocer todo lo que significó su carrera para Argentina.
El artista destacó el talento único del capitán argentino y aseguró que sus logros deportivos fueron motivo de alegría para muchísimas personas. Además, resaltó la capacidad de Messi para emocionar no solo a los argentinos, sino también a fanáticos de diferentes partes del mundo.
En sus palabras, el Indio remarcó que el futbolista fue protagonista de momentos inolvidables y dejó en evidencia el orgullo que sentía por verlo representar al país durante tantos años.
Además del reconocimiento por su trayectoria, el músico cerró el mensaje con un pedido especial relacionado al Mundial 2026. Con su característico estilo, expresó su deseo de ver a Messi conquistar nuevamente el título más importante del fútbol.
La difusión del audio generó una ola de mensajes en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la importancia de escuchar a una leyenda de la música argentina reconocer a una leyenda del deporte.
Para los fanáticos, el mensaje representa mucho más que un simple saludo: es el encuentro simbólico entre dos personas que marcaron la cultura popular argentina y dejaron una huella profunda en distintas generaciones.
Aunque originalmente el audio no llegó a manos del futbolista en el momento esperado, su aparición pública permitió que finalmente se conocieran las palabras que el Indio Solari quería dedicarle a Lionel Messi antes de una nueva cita mundialista.
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