Emilia Mernes deslumbró con un look inspirado en Argentina para la previa del Mundial 2026

La cantante se presentó junto a Carlos Vives y Wisin para interpretar "Somos más", la canción oficial que grabaron junto a Xavi para acompañar la Copa del Mundo que comenzará esta semana en Estados Unidos, México y Canadá.

La propuesta musical reúne influencias de distintos países latinoamericanos: Vives aporta el sello colombiano, Wisin suma el ritmo puertorriqueño y Xavi representa a México. En ese contexto, Emilia asumió el rol de Argentina y decidió reflejarlo también desde la moda, con un estilismo pensado especialmente para destacar los colores albicelestes.

Aunque no realizó declaraciones sobre la Selección argentina ni sobre el comienzo del torneo, su look habló por sí solo. Con un diseño cargado de brillo, referencias patrias y una fuerte impronta escénica, la cantante logró convertirse en una de las figuras más comentadas de la previa mundialista.