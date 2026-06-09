La Reina del Flow redobla la apuesta en Argentina y anuncia una segunda fecha: cómo sacar las entradas

Sobre el escenario estarán presentes varias de las figuras que dieron vida a los personajes más queridos de la serie: Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos.

Además, el show incluirá interpretaciones en vivo de algunas de las canciones más populares de la franquicia, entre ellas Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y que cuentan con una enorme base de seguidores en Argentina.

Embed - Estamos Perdiendo el Tiempo - Erick (David Botero) La Reina del Flow Canción oficial - Letra

La llegada del espectáculo a Buenos Aires se produce después de una exitosa gira por Europa. En 2025, la producción logró un sold out en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 recorre 13 ciudades españolas con una respuesta masiva del público.

Ahora, Latinoamérica se prepara para recibir este fenómeno musical y Buenos Aires será una de las primeras ciudades de la región en disfrutar de una experiencia que promete emocionar tanto a los fanáticos de la serie como a los amantes de la música urbana.