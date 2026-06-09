La Reina del Flow redobla la apuesta en Argentina y anuncia una segunda fecha: cómo sacar las entradas
Tras agotar en tiempo récord las entradas para el 14 de septiembre, La Reina del Flow confirmó una segunda función en Buenos Aires para el 15 de septiembre.
El fenómeno de La Reina del Flow sigue creciendo y ahora redobla su apuesta en Argentina. Luego de agotar todas las localidades para su presentación del 14 de septiembre en tiempo récord, Caracol Televisión y Fénix Entertainment anunciaron una nueva función de La Reina del Flow en Concierto para el próximo 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
A partir de cuándo se pueden adquirir las entradas
Las entradas para esta segunda fecha estarán disponibles desde este miércoles 10 de junio a las 10 de la mañana a través del sitio oficial del estadio.
El espectáculo lleva al escenario la música, los personajes y el universo de la producción colombiana que conquistó audiencias alrededor del mundo. Ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, emitida en más de 180 países y convertida en una de las series en español más vistas de Netflix, La Reina del Flow continúa expandiendo su éxito más allá de la pantalla.
La propuesta combina música en vivo, narrativa, actuación y una impactante puesta visual para recrear la historia de Yeimy Montoya, la joven compositora que logró sobreponerse a las adversidades gracias a su talento y perseverancia.
Sobre el escenario estarán presentes varias de las figuras que dieron vida a los personajes más queridos de la serie: Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos.
Además, el show incluirá interpretaciones en vivo de algunas de las canciones más populares de la franquicia, entre ellas Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y que cuentan con una enorme base de seguidores en Argentina.
La llegada del espectáculo a Buenos Aires se produce después de una exitosa gira por Europa. En 2025, la producción logró un sold out en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 recorre 13 ciudades españolas con una respuesta masiva del público.
Ahora, Latinoamérica se prepara para recibir este fenómeno musical y Buenos Aires será una de las primeras ciudades de la región en disfrutar de una experiencia que promete emocionar tanto a los fanáticos de la serie como a los amantes de la música urbana.
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