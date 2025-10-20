Robo en el Louvre: un turista registró sin querer el momento exacto del robo de una de las joyas
En apenas siete minutos los delincuentes hicieron desaparecer un collar, un broche, una tiara y hasta la corona de la emperatriz Eugenia, que ya fue recuperada.
El Museo del Louvre lleva 24 horas cerrado a cal y canto mientras la Policía de París intenta esclarecer el robo sucedido el domingo pasado, en el que desaparecieron las joyas de Napoleón. Como parte de la investigación salió a la luz un video tomado por un visitante en el que se nota el momento exacto en que uno de los ladrones rompió una vitrina para robar el botín.
"Mira este video", se escucha decir a una voz aguda en el fondo del video que se volvió viral en las últimas horas, en el que se aprecia a una persona de espaldas a la cámara, maniobrando al lado de una de las vitrinas de la Galerie d’Apollon, o Galería de Apolo, que es la sala dedicada a los objetos más emblemáticos de la historia de Francia y recibe hasta 30.000 visitantes por día.
Por el momento la fiscal de París, Laure Beccuau, supone que cuatro personas intervinieron en el robo con sus caras tapadas y armados de motosierras pequeñas para quebrar las vitrinas para perpetrar el golpe y luego escapar "en motocicletas de alta cilindrada", informó el medio BFM TV de Francia.
El golpe ocurrió el domingo entre las 9.30 y las 9.40 de la mañana, apenas había abierto el museo, uno de los más visitados de Francia y del mundo.
De todos los objetos, artefactos y obras de arte que se encuentran en el Museo del Louvre sin ser originarios de Francia, justamente las joyas de la corte del Napoléon emperador y su familia no son parte de esa amplia colección, sino que integran el patrimonio histórico del país.
El domingo pasado un grupo de delincuentes extremadamente informado y organizado ingresó al museo por una grúa que está apostada sobre la fachada que da al río Sena y desde ahí recorrieron las galerías y en siete minutos se llevaron un collar, un broche, una tiara y hasta la corona de la emperatriz Eugenia, que fue recuperada horas más tarde.
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, afirmó que el grupo comando realizó "labores de reconocimiento previas" y trabajó con una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio entre los andamios de la obra que está en pleno sobre la fachada que da al Sena.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario