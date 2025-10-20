Robo en el Louvre: un turista registró sin querer el momento exacto del robo de una de las joyas

evacuan louvre

El domingo pasado un grupo de delincuentes extremadamente informado y organizado ingresó al museo por una grúa que está apostada sobre la fachada que da al río Sena y desde ahí recorrieron las galerías y en siete minutos se llevaron un collar, un broche, una tiara y hasta la corona de la emperatriz Eugenia, que fue recuperada horas más tarde.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, afirmó que el grupo comando realizó "labores de reconocimiento previas" y trabajó con una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio entre los andamios de la obra que está en pleno sobre la fachada que da al Sena.