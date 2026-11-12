A qué hora se estrena "Avengers: Endgame - Encore" este viernes en streaming

Tres escenas post-créditos: A diferencia del estreno original de 2019 —que rompió la histórica tradición de Marvel al no incluir secuencias adicionales tras los créditos—, Encore incorpora tres escenas inéditas al final que funcionan como puente narrativo directo hacia el próximo gran estreno de la compañía previsto para diciembre.

Metraje adicional: Durante su paso por los cines, la película presentó distintas extensiones según la tecnología de sala: 6 minutos y 17 segundos extra en el formato certificado Infinity Vision (pantallas Premium Large Format de mayor brillo y escala) y 2 minutos y 6 segundos de escenas descartadas en el resto de las salas. Aunque no alteran la trama central, estas secuencias suman nuevos momentos épicos a la historia que ahora los suscriptores podrán ver desde sus casas.