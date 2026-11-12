A qué hora se estrena "Avengers: Endgame - Encore" este viernes en streaming
Tras su reestreno en cines, la esperada versión extendida de la saga de los Avengers se prepara para su inminente llegada a la plataforma Disney.
A horas de su esperado desembarco en el streaming, "Avengers: Endgame - Encore" se prepara para revolucionar el catálogo de Disney+ este viernes 13 de noviembre con esta versión extendida diseñada especialmente para la previa del próximo estreno en cines de la esperada "Avengers: Doomsday".
Tras su exitoso recorrido comercial por las salas de cine de todo el país, la versión especial del tanque del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) llega a la plataforma digital con metraje inédito y sorpresas clave respecto al corte original estrenado en 2019.
La esperada y renovada entrega de la saga de Los Vengadores llega este viernes a la plaforma de streaming. Se espera que esté disponible desde horas de la madrugada de la Argentina.
A qué hora se estrena "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+
Los estrenos en la plataforma se habilitan habitualmente a las 05:00 am de la Argentina.
Qué esperar de "Avengers: Endgame - Encore": escenas post-créditos y material inédito
El principal atractivo de este lanzamiento digital radica en los agregados narrativos que completan la experiencia épica de los Vengadores y preparan el terreno para el futuro inmediato de la franquicia:
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Tres escenas post-créditos: A diferencia del estreno original de 2019 —que rompió la histórica tradición de Marvel al no incluir secuencias adicionales tras los créditos—, Encore incorpora tres escenas inéditas al final que funcionan como puente narrativo directo hacia el próximo gran estreno de la compañía previsto para diciembre.
Metraje adicional: Durante su paso por los cines, la película presentó distintas extensiones según la tecnología de sala: 6 minutos y 17 segundos extra en el formato certificado Infinity Vision (pantallas Premium Large Format de mayor brillo y escala) y 2 minutos y 6 segundos de escenas descartadas en el resto de las salas. Aunque no alteran la trama central, estas secuencias suman nuevos momentos épicos a la historia que ahora los suscriptores podrán ver desde sus casas.
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