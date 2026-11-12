Julieta Prandi habló sobre los detalles de su divorcio de Emanuel Ortega: "No hay división de nada"

“Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, sostuvo al referirse a los pasos que deberán completar.

Uno de los puntos sobre los que también quiso llevar tranquilidad fue el económico. En ese sentido, descartó que exista una disputa por bienes o que deban realizar algún tipo de división patrimonial. “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, remarcó.

Sin embargo, frente a la insistencia sobre los motivos de la separación y las versiones que circularon desde que se conoció la noticia, Prandi dejó en claro que no tiene intenciones de seguir exponiendo cuestiones de su intimidad. “No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado”, sentenció.

Por último, la conductora también explicó a qué se refería cuando, en una declaración anterior, había utilizado la expresión “los de afuera son de palo”. De acuerdo con su explicación, sus palabras estaban dirigidas a aquellas personas que opinaron sobre su vínculo y su posterior ruptura sin haber formado parte de la relación.