Julieta Prandi habló sobre los detalles de su divorcio de Emanuel Ortega: "No hay división de nada"
Julieta Prandi se refirió a los trámites de su divorcio y aclaró cómo será el proceso, frente a las versiones sobre su intimidad.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega abrió una nueva etapa en la vida de la conductora, quien poco a poco retoma sus actividades habituales. En las últimas horas, la modelo se refirió al presente que atraviesa, contó cómo se encuentra después de la ruptura y explicó qué pasos deberán seguir para concretar legalmente el divorcio.
Después de pasar unos días en Brasil, Prandi regresó a la radio y retomó sus compromisos profesionales. En ese contexto, habló sobre su estado de ánimo y destacó el acompañamiento que recibió de sus seres queridos durante este período. “Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está”, expresó al ser consultada.
También hizo referencia a las distintas opiniones que surgieron alrededor de la ruptura y dejó una reflexión sobre el paso del tiempo y las situaciones que debió atravesar: “El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”.
Julieta Prandi habló de su presente laboral y dio detalles del divorcio
En medio de los cambios personales, la conductora volvió a ponerse al frente de su programa de radio y destacó lo importante que es para ella continuar con sus actividades. “¿A quién no le hace bien trabajar? La radio es algo que disfruto y amo”, manifestó al referirse a su presente profesional.
Por otra parte, Prandi aclaró cómo será el procedimiento legal para ponerle fin formalmente a su matrimonio con el músico. Según explicó, la cuestión será gestionada por sus respectivos abogados y no representa un conflicto entre ellos.
“Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, sostuvo al referirse a los pasos que deberán completar.
Uno de los puntos sobre los que también quiso llevar tranquilidad fue el económico. En ese sentido, descartó que exista una disputa por bienes o que deban realizar algún tipo de división patrimonial. “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, remarcó.
Sin embargo, frente a la insistencia sobre los motivos de la separación y las versiones que circularon desde que se conoció la noticia, Prandi dejó en claro que no tiene intenciones de seguir exponiendo cuestiones de su intimidad. “No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado”, sentenció.
Por último, la conductora también explicó a qué se refería cuando, en una declaración anterior, había utilizado la expresión “los de afuera son de palo”. De acuerdo con su explicación, sus palabras estaban dirigidas a aquellas personas que opinaron sobre su vínculo y su posterior ruptura sin haber formado parte de la relación.
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