Fecha confirmada para "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+: qué día se estrena

Cuándo se estrena "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+

Ante las consultas de los fanáticos sobre su disponibilidad digital, se confirmó que "Avengers: Endgame - Encore" desembarcará en el catálogo de Disney+ el próximo 13 de noviembre.

De esta manera, los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares del metraje extendido y de las tres escenas post-créditos una vez finalizado su recorrido comercial por las salas de cine de todo el país.