Fecha confirmada para "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+: qué día se estrena
La versión extendida de la superproducción de Marvel tuvo su paso por las salas de cine, y ahora llega al streaming.
La gran cita para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya es una realidad. Tras su exitoso paso por todas las salas de cine del país, "Avengers: Endgame - Encore", la versión especial que busca tentar nuevamente a los espectadores con importantes adiciones respecto al filme original de 2019, llega a la plataforma de streaming Disney+.
Uno de los principales atractivos de este reestreno radica en las diferencias tecnológicas y de duración según la sala elegida.
El filme está disponible en varios formatos, destacándose el Infinity Vision, una certificación creada por Disney para garantizar que ciertos formatos Premium Large Format (PLF) ofrezcan una presentación excepcional con pantallas más grandes, brillantes y envolventes.
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En Infinity Vision: La versión incluye 6 minutos y 17 segundos adicionales de metraje inédito.
En el resto de los formatos: La experiencia se reduce a 2 minutos y 6 segundos de material extra descartado del corte original. Si bien estas escenas aportan nuevos momentos a la épica de la historia, no modifican el argumento central ni contienen el vínculo con los próximos proyectos.
La gran revolución para los seguidores llega al final de la función. En su momento, "Avengers: Endgame" rompió la tradición al ser la única película del MCU sin secuencias adicionales.
Encore subsana esto incorporando tres escenas post-créditos, las cuales funcionan como el puente narrativo directo hacia el próximo gran estreno de la compañía previsto para diciembre.
Cuándo se estrena "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+
Ante las consultas de los fanáticos sobre su disponibilidad digital, se confirmó que "Avengers: Endgame - Encore" desembarcará en el catálogo de Disney+ el próximo 13 de noviembre.
De esta manera, los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares del metraje extendido y de las tres escenas post-créditos una vez finalizado su recorrido comercial por las salas de cine de todo el país.
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