El emotivo homenaje de Los Palmeras a Marcos Camino en pleno show y la reacción de su hijo
Durante el recital, le dedicaron un sentido tributo y Marcos Camino Jr. protagonizó un momento conmovedor.
La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. En medio del dolor por la pérdida, sus compañeros decidieron cumplir con el compromiso artístico que tenían en Las Lomitas, Formosa, y transformaron el espectáculo en una emotiva despedida a uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina.
Durante el recital, los músicos le dedicaron un especial reconocimiento al histórico integrante de la agrupación. En las pantallas del escenario apareció una fotografía de Camino, mientras sus compañeros le rendían tributo frente a un público que acompañó el momento con aplausos y muestras de afecto.
Sin embargo, una de las escenas que más impactó tuvo como protagonista a su hijo, Marcos Camino Jr., quien también integra Los Palmeras. El joven músico no pudo contener las lágrimas al ver el homenaje que le estaban dedicando a su papá y se mostró profundamente conmovido en pleno escenario.
La emoción tuvo un significado especial por el lugar que ocupa Marcos Camino en la historia del grupo. Durante décadas, el acordeonista fue una de las principales caras de Los Palmeras y una figura determinante en la consolidación de un fenómeno musical que trascendió las fronteras de Santa Fe.
El tributo también permitió destacar la continuidad de ese legado a través de su hijo, quien forma parte de la actual formación y comparte la pasión por el acordeón. Las imágenes del momento comenzaron a circular en las redes sociales y despertaron numerosas reacciones entre los seguidores de la banda.
Por qué Los Palmeras decidieron tocar tras la muerte de Marcos Camino
La decisión de mantener la presentación en Formosa, pese a que el fallecimiento de Camino se había conocido apenas unas horas antes, respondió a un compromiso que la agrupación consideró importante respetar. Adrián Forni, mánager de Los Palmeras, explicó los motivos detrás de la determinación de subir al escenario. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", expresó.
De esta manera, el recital se transformó en una despedida cargada de simbolismo. Los músicos eligieron homenajear a su compañero a través de aquello que los unió durante tantos años: la música y el vínculo con el público.
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