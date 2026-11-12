El emotivo homenaje de Los Palmeras a Marcos Camino en pleno show y la reacción de su hijo

Por qué Los Palmeras decidieron tocar tras la muerte de Marcos Camino

La decisión de mantener la presentación en Formosa, pese a que el fallecimiento de Camino se había conocido apenas unas horas antes, respondió a un compromiso que la agrupación consideró importante respetar. Adrián Forni, mánager de Los Palmeras, explicó los motivos detrás de la determinación de subir al escenario. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", expresó.

De esta manera, el recital se transformó en una despedida cargada de simbolismo. Los músicos eligieron homenajear a su compañero a través de aquello que los unió durante tantos años: la música y el vínculo con el público.