A qué hora se estrena hoy la segunda parte de la temporada final de "Stranger Things"
Los episodios 5, 6 y 7 de la quinta y última temporada de "Stranger Things", correspondientes al "Volumen 2", estrenan este jueves en Netflix.
Tras el lanzamiento de la primera tanda de capítulos el pasado 26 de noviembre, la plataforma Netflix decidió seguir su estrategia habitual para los grandes tanques: en este caso, dividir el final de "Stranger Things" en partes para estirar la expectativa.
En este marco, y tal cual fue anunciado, este jueves 25 de diciembre llegan oficialmente los episodios 5, 6 y 7 correspondientes a la segunda tanda o "Volumen 2", de la temporada 5, la última.
Esta segunda parte de la temporada final se posiciona como el regalo de Navidad ideal para los fanáticos que llevan casi una década teorizando sobre el "Upside Down". A diferencia de temporadas anteriores, estos episodios no solo avanzan en la trama, sino que preparan el terreno para el desenlace definitivo de Once (Eleven) y su grupo de amigos.
Siguiendo la tendencia de la serie, se espera que estos capítulos tengan una duración cinematográfica, acercándose a la hora y media cada uno. Además, los creadores del show prometieron que esta tanda empezará a cerrar los hilos narrativos que quedaron abiertos en noviembre, dejando todo listo para el gran final.
A qué hora estrena el Vol. 2 de la temporada 5 de "Stranger Things"
Si bien Netflix dejó en claro que el lanzamiento será este día navideño, lo cierto es que no interferirá con ningún tipo de festejo familiar. Esto es porque los episodios que restan se podrán ver en la plataforma a partir de las 22 horas en Argentina.
En tanto, el episodio final, el octavo, será lanzado en un tercer volumen de esta quinta temporada y se podrá ver recién el próximo 31 de diciembre.
Los nombres de los episodios que faltan
- Episodio 5 – “Shock Jock”: “Electrochoque” o “Plan de choque. Estreno: 25 de diciembre de 2025
- Episodio 6 – “Escape From Camazotz”: “La huida de Camazotz”. Estreno: 25 de diciembre de 2025
- Episodio 7 – “The Bridge”: “El puente” .Estreno: 25 de diciembre de 2025
- Episodio 8 – “The Rightside Up”: “Este lado”. Estreno: 31 de diciembre de 2025
