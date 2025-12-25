A qué hora se estrena hoy la segunda parte de la temporada final de "Stranger Things"

A qué hora estrena el Vol. 2 de la temporada 5 de "Stranger Things"

Si bien Netflix dejó en claro que el lanzamiento será este día navideño, lo cierto es que no interferirá con ningún tipo de festejo familiar. Esto es porque los episodios que restan se podrán ver en la plataforma a partir de las 22 horas en Argentina.

En tanto, el episodio final, el octavo, será lanzado en un tercer volumen de esta quinta temporada y se podrá ver recién el próximo 31 de diciembre.

Los nombres de los episodios que faltan

Episodio 5 – “Shock Jock” : “Electrochoque” o “Plan de choque. Estreno: 25 de diciembre de 2025

: “Electrochoque” o “Plan de choque. Estreno: 25 de diciembre de 2025 Episodio 6 – “Escape From Camazotz” : “La huida de Camazotz”. Estreno: 25 de diciembre de 2025

: “La huida de Camazotz”. Estreno: 25 de diciembre de 2025 Episodio 7 – “The Bridge” : “El puente” .Estreno: 25 de diciembre de 2025

: “El puente” .Estreno: 25 de diciembre de 2025 Episodio 8 – “The Rightside Up”: “Este lado”. Estreno: 31 de diciembre de 2025