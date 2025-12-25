Nancy Dupláa reveló que planea alejarse de la actuación: "Hoy es una de las cosas más..."

nancy duplaa echarri

En esa línea, la actriz reflexionó sobre el rol actual de los medios y el clima que se vive en la sociedad. “La comunicación hoy es una de las cosas más importantes para llegar a la gente. Siento que hay mucha locura y avidez en los medios”, señaló. Y concluyó con una frase que marca un posible nuevo posicionamiento público: “Hay que empezar a mandar mensajes de paz”.