Nancy Dupláa reveló que planea alejarse de la actuación: "Hoy es una de las cosas más..."
La actriz reconoció que hoy está sin trabajo y sorprendió al afirmar que su futuro laboral podría dar un giro.
Por estas horas, Nancy Dupláa volvió a captar la atención de todos y convertirse en tema de debate, al referirse a su actualidad laboral y generar interrogantes sobre su continuidad en la actuación. En un contexto marcado por la falta de proyectos en cine, televisión y teatro, la actriz dejó entrever que podría dar un giro significativo en su carrera y volcarse al ámbito de los medios de comunicación.
La esposa de Pablo Echarri dialogó con Julia Mengolini en el programa Mirá Quién Vino (Futurock) y habló con total franqueza sobre su situación actual. “Hoy estoy desocupada”, afirmó, aunque aclaró que transita este momento con una mirada puesta en su vida personal y familiar. “Tengo padres grandes y tres hijos que van y vienen. Hago cursos, talleres y lleno el día con actividades”, explicó.
En ese sentido, al proyectar su futuro profesional, Dupláa fue aún más directa y dejó una definición que resonó con fuerza en el ambiente artístico. “Lo mío, en un futuro, es la comunicación”, aseguró, y remarcó su interés por seguir formándose y capacitándose para abrirse camino por fuera de los circuitos tradicionales de la actuación.
En esa línea, la actriz reflexionó sobre el rol actual de los medios y el clima que se vive en la sociedad. “La comunicación hoy es una de las cosas más importantes para llegar a la gente. Siento que hay mucha locura y avidez en los medios”, señaló. Y concluyó con una frase que marca un posible nuevo posicionamiento público: “Hay que empezar a mandar mensajes de paz”.
Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión entre los usuarios de las redes sociales y volvieron a poner en agenda la profunda crisis que atraviesa la industria de la ficción en la Argentina, así como el futuro de figuras históricas de la actuación nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario