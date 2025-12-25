Emocionante: Lizy Tagliani mostró cómo fue pasar la primera Navidad con su hijo Tati

Lizy Tagliani celebró una de las Navidades más importantes de su vida y eligió compartir ese momento único con sus seguidores a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram. A pocos días de que la Justicia le otorgara la adopción plena de su hijo Tati, la conductora vivió por primera vez la Nochebuena como familia junto a su esposo, Sebastián Nebot.