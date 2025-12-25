Emocionante: Lizy Tagliani mostró cómo fue pasar la primera Navidad con su hijo Tati
A días de obtener la adopción plena, la conductora celebró una Nochebuena histórica en familia con Sebastián Nebot.
Lizy Tagliani celebró una de las Navidades más importantes de su vida y eligió compartir ese momento único con sus seguidores a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram. A pocos días de que la Justicia le otorgara la adopción plena de su hijo Tati, la conductora vivió por primera vez la Nochebuena como familia junto a su esposo, Sebastián Nebot.
En las imágenes se la puede ver disfrutando a pleno de la noche: jugando con Tati, abriendo regalos y recorriendo una casa completamente ambientada con decoración navideña. Cada escena refleja la felicidad y la emoción de un momento largamente esperado.
El instante más conmovedor llegó a la medianoche, cuando Lizy y su familia salieron al jardín y, con su hijo en brazos, presenciaron la llegada de Papá Noel por el techo de la casa. La escena emocionó profundamente a la conductora y sorprendió al pequeño, que vivió el momento con asombro y alegría.
Junto al video, Lizy acompañó la publicación con un texto cargado de humor, amor y reflexión. Allí enumeró, con ironía, algunas “cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad”, entre ellas: “emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel”, “gritar menos”, “dejar que Tati abra los regalos” y “respetar más los carbohidratos”.
En el mismo mensaje, la artista celebró el presente que atraviesa y la familia que logró construir. “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”, escribió.
Por último, Lizy destacó el clima de alegría que se vivió durante toda la noche, contó que se divirtieron jugando con espuma y aprovechó para dejar un mensaje de conciencia: “Ojalá los que usan pirotecnia encuentren otra forma de festejar”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario