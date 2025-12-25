Descubrieron al Tucu López a los besos con una compañera de trabajo

El anuncio se manejó bajo la dinámica del misterio, donde los panelistas fueron soltando información a cuentagotas para generar expectativa. Según adelantaron en el piso, el protagonista de la historia es “un hombre que estuvo en pareja con dos famosas muy importantes del espectáculo” y que, recientemente, “se lo vio a los besos puros con una nueva”. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar cuando mencionaron que se trataba de un conductor y actor con gran presencia tanto en los medios tradicionales como en el ámbito del streaming y el teatro.