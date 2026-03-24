A qué hora se estrena hoy martes "Daredevil: Born Again", temporada 2, en Disney+

A continuación, el cronograma de estreno para este 24 de marzo:

México, Nicaragua y Guatemala: 7:00 PM

7:00 PM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

8:00 PM Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Cuba y Rep. Dominicana: 9:00 PM

9:00 PM Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 PM

10:00 PM España (Península): 2 AM (durante la madrugada del miércoles 25 de marzo)

Esta segunda temporada se compone de 8 capítulos —uno menos que su predecesora— con el objetivo de ofrecer un relato más dinámico y libre de escenas de relleno. El calendario de emisiones se extenderá hasta mediados de mayo:

E01 (24 de marzo): 51 min

51 min E02 (31 de marzo): 46 min

46 min E03 (7 de abril): 47 min

47 min E04 (14 de abril): 51 min

51 min E05 (21 de abril): 50 min

50 min E06 (28 de abril): 49 min

49 min E07 (5 de mayo): 44 min

44 min E08 - Gran Final (12 de mayo): 51 min

Cómo sigue "Daredevil: Born Again"

En esta nueva etapa, la narrativa propone un salto temporal de seis meses respecto al final de la primera temporada. La trama sitúa a un Matt Murdock (Charlie Cox) y una Karen Page que operan desde la clandestinidad, mientras intentan sobrevivir en una Nueva York dominada por el puño de hierro de Wilson Fisk.

Con Kingpin ostentando el poder absoluto desde la alcaldía, la tensión alcanza niveles máximos, sumando además el atractivo de apariciones especiales de figuras como Jessica Jones (Krysten Ritter).

Bajo la consigna de "Resistir, Rebelarse, Reconstruir", Matt Murdock deberá ingeniárselas para desmantelar la estructura corrupta de un Fisk que lo ha catalogado como el "Enemigo Público Número Uno".

kingping daredevil Marvel estrena este martes 24 de marzo la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en Disney+.

El actor Vincent D'Onofrio ha generado altas expectativas al declarar que el cierre de esta entrega será "muy diferente" y servirá como preludio para una tercera temporada que ya se encuentra en fase de creación.

Entre los detalles más esperados por los seguidores de los cómics, se anticipa un enfrentamiento en un ring de boxeo que promete consecuencias trágicas, funcionando como un homenaje emocional a la historia de Jack Murdock, el padre del protagonista. La lucha por recuperar Hell's Kitchen apenas comienza.