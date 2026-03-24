A qué hora se estrena hoy martes "Daredevil: Born Again", temporada 2, en Disney+
El superhéroe de Marvel estrena este martes 24 de marzo su segunda tanda de capítulos, con la vuelta de personajes emblemáticos.
Se termina la extensa espera para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya que este martes 24 de marzo del 2026, en la plataforma de streaming Disney+, se concreta el regreso de "Daredevil: Born Again" con su segunda temporada.
La vuelta de Matt Murdock a la pantalla chica es inminente, consolidándose como el hito televisivo más relevante de lo que va del 2026. Tras su paso por Netflix con tres entregas, retornó con sus mismos personajes pero a otra plataforma.
A diferencia de otras producciones que optan por lanzamientos en bloque, Marvel ha decidido mantener un esquema de estreno semanal. El primero llega este martes en todo el mundo.
A qué hora estrena Disney+ la segunda temporada de "Daredevil: Born Again"
El debut global de los nuevos episodios está pautado para las 9 PM ET / 6 PM PT en los Estados Unidos. Debido a la distribución geográfica, el horario de disponibilidad en el catálogo variará según el país de residencia.
A continuación, el cronograma de estreno para este 24 de marzo:
- México, Nicaragua y Guatemala: 7:00 PM
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM
- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Cuba y Rep. Dominicana: 9:00 PM
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 PM
- España (Península): 2 AM (durante la madrugada del miércoles 25 de marzo)
Esta segunda temporada se compone de 8 capítulos —uno menos que su predecesora— con el objetivo de ofrecer un relato más dinámico y libre de escenas de relleno. El calendario de emisiones se extenderá hasta mediados de mayo:
- E01 (24 de marzo): 51 min
- E02 (31 de marzo): 46 min
- E03 (7 de abril): 47 min
- E04 (14 de abril): 51 min
- E05 (21 de abril): 50 min
- E06 (28 de abril): 49 min
- E07 (5 de mayo): 44 min
- E08 - Gran Final (12 de mayo): 51 min
Cómo sigue "Daredevil: Born Again"
En esta nueva etapa, la narrativa propone un salto temporal de seis meses respecto al final de la primera temporada. La trama sitúa a un Matt Murdock (Charlie Cox) y una Karen Page que operan desde la clandestinidad, mientras intentan sobrevivir en una Nueva York dominada por el puño de hierro de Wilson Fisk.
Con Kingpin ostentando el poder absoluto desde la alcaldía, la tensión alcanza niveles máximos, sumando además el atractivo de apariciones especiales de figuras como Jessica Jones (Krysten Ritter).
Bajo la consigna de "Resistir, Rebelarse, Reconstruir", Matt Murdock deberá ingeniárselas para desmantelar la estructura corrupta de un Fisk que lo ha catalogado como el "Enemigo Público Número Uno".
El actor Vincent D'Onofrio ha generado altas expectativas al declarar que el cierre de esta entrega será "muy diferente" y servirá como preludio para una tercera temporada que ya se encuentra en fase de creación.
Entre los detalles más esperados por los seguidores de los cómics, se anticipa un enfrentamiento en un ring de boxeo que promete consecuencias trágicas, funcionando como un homenaje emocional a la historia de Jack Murdock, el padre del protagonista. La lucha por recuperar Hell's Kitchen apenas comienza.
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