"Tu, yo & la Toscana": el regreso de Regé-Jean Page al romance tras "Bridgerton"
El intérprete del duque de Hastings en la primera temporada de "Bridgerton" abandonó la serie tras el lanzamiento de sus episodios, pero ahora vuelve a brillar en una historia de amor.
La salida de Regé-Jean Page de "Bridgerton" sigue siendo una herida abierta para los fans de la saga de Netflix. El actor, en el éxito de época de la plataforma, interpretó al duque de Hastings, el interés amoroso de Daphne (Phoebe Dynevor) en la primera edición. Sin embargo, luego de la primera parte y pese al furor mundial, decidió no querer quedar pegado a este personaje y abandonó la historia para el resto de las temporadas.
A partir de ese entonces no se lo volvió a ver en una producción que lo convierta en un príncipe romántico, pero ahora, eso cambiará. Esto es porque, en tan solo unos días, el artista estrena "Tu, yo & la Toscana". La película, que se podrá ver en cines, es una historia de amor, descubrimiento y confianza en la que compartirá pantalla con Halle Bailey. En esta historia, los actores interpretarán Anna y Michael, respectivamente, para darle vida a una de las historias que podría redefinir el género.
Los detalles de "Tu, yo & la Toscana"
Fecha de estreno oficial:
14 de mayo
Sinopsis oficial:
HALLE BAILEY (The Little Mermaid, The Color Purple) interpreta a Anna, una joven que ha abandonado sus sueños de convertirse en chef y a sus veintitantos está a la deriva, tomando una serie de malas decisiones. Cuando Anna pierde su trabajo de cuidadora de casas (y su vivienda) de golpe, un encuentro fortuito con Matteo —un apuesto italiano que resulta ser el dueño de una villa que está vacía en la Toscana— la inspirará a viajar a Italia en contra del consejo de su siempre sincera mejor amiga, Claire (interpretada por AZIZA SCOTT, actriz de la serie Home Before Dark).
Pero el plan de Anna de quedarse a dormir sin permiso en la villa de Matteo sólo por una noche se desmorona cuando la madre de Matteo, Gabriella (la icónica actriz del cine italiano ISABELLA FERRARI) aparece en la casa inesperadamente. Presa del pánico, Anna deja que Gabriella crea que es la prometida de Matteo. Sin embargo, esa pequeña mentira se convierte en un gran problema cuando aparece el primo de Matteo, Michael (REGÉ-JEAN PAGE; Bridgerton, Black Bag), y Anna descubre que la química que hay entre ellos puede encender una llama que transformará su vida.
Elenco oficial:
Anna – Halle Bailey
Michael – Regé-Jean
Matteo – Lorenzo De Moor
Claire – Aziza Scott
Lorenzo – Marco Calvani
Gabriella – Isabella Ferrari
Vincenzo – Paolo Sassanelli
Francesca – Stella Pecollo
Nonna Alessia – Stefania Casini
Señora Dunn – Nia Vardalos
Tráiler oficial:
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