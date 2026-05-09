Vuelve Mirtha Legrand: invitados de La noche de Mirtha del sábado 9 de mayo

Finalmente, para relajar tensiones y aportar la cuota necesaria de risas, se sentará a la mesa Fer Metilli. La comediante, que brilla como integrante de "Las Chicas de la Culpa", promete ser la encargada de descontracturar la cena con su frescura característica.

La ausencia de Mirtha se hizo sentir durante estas tres semanas. A pesar de los años, el público sigue eligiendo su programa como el espacio predilecto para informarse y entretenerse los sábados por la noche. Recuperada y con la energía que la caracteriza, la diva vuelve a demostrar que su vigencia es inoxidable.

Con este equipo de invitados, eltrece busca liderar el rating del prime time del sábado. La combinación de la experiencia de Leyrado, el carisma de Martínez, la voz de Roger y el humor de Metilli, bajo la conducción de la "Chiqui", asegura una noche de confesiones, debate y, por supuesto, el inconfundible estilo de "La Noche de Mirtha".