Vuelve Mirtha Legrand: invitados de La noche de Mirtha del sábado 9 de mayo
Luego de tres semanas, la Chiqui estará nuevamente frente a su programa y ya se confirmaron quiénes son los invitados. Los detalles.
Después de tres semanas de incertidumbre y preocupación en el mundo del espectáculo, la noticia más esperada se confirmó: Mirtha Legrand está de vuelta. La diva de los almuerzos y las cenas regresa a su programa tras haber superado una bronquitis que la mantuvo alejada de la pantalla, retomando su histórico lugar para marcar la agenda del fin de semana.
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Programa: "La Noche de Mirtha"
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Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
Hora: 21:30 horas
Canal: eltrece
Los invitados de lujo para el regreso de la Chiqui
La producción de StoryLab ya tiene todo aceitado para que el retorno sea a lo grande. Para esta emisión especial de "La Noche de Mirtha", la mesa contará con una mezcla equilibrada de actualidad, talento artístico y humor.
Uno de los platos fuertes de la noche será la presencia de Mariano Martínez. El actor no solo hablará de su presente actoral, sino de su nuevo rol como conductor de "La Jaula de la Moda", el clásico programa que se emite de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine. Seguramente, Mirtha no dejará pasar la oportunidad de preguntarle sobre este nuevo desafío frente a las cámaras en una faceta diferente.
Por otro lado, la cuota de prestigio internacional y talento vocal llegará de la mano de la aclamada Elena Roger. La actriz y cantante, reconocida mundialmente por sus interpretaciones, compartirá la velada junto a otro prócer de la actuación nacional: Juan Leyrado. Se espera que ambos aporten una mirada profunda sobre el estado actual de la cultura y el teatro en nuestro país.
Finalmente, para relajar tensiones y aportar la cuota necesaria de risas, se sentará a la mesa Fer Metilli. La comediante, que brilla como integrante de "Las Chicas de la Culpa", promete ser la encargada de descontracturar la cena con su frescura característica.
La ausencia de Mirtha se hizo sentir durante estas tres semanas. A pesar de los años, el público sigue eligiendo su programa como el espacio predilecto para informarse y entretenerse los sábados por la noche. Recuperada y con la energía que la caracteriza, la diva vuelve a demostrar que su vigencia es inoxidable.
Con este equipo de invitados, eltrece busca liderar el rating del prime time del sábado. La combinación de la experiencia de Leyrado, el carisma de Martínez, la voz de Roger y el humor de Metilli, bajo la conducción de la "Chiqui", asegura una noche de confesiones, debate y, por supuesto, el inconfundible estilo de "La Noche de Mirtha".
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