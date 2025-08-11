A qué hora ver hoy lunes La Voz Argentina y cómo sigue el programa tras las "Batallas"
Los participantes del reality de canto de Telefe se preparan para enfrentar una nueva etapa en la competencia.
La Voz Argentina sigue avanzando y "Las Batallas" llegaron a su fin. Esta fase, que estuvo llena de adrenalina, desafíos y polémicas se terminó y los participantes se prepararán para afrontar una nueva etapa más complicada.
El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito seguirán trabajando, aunque cada vez se tendrán que poner más estrictos a la hora de ver la actuación de los cantantes.
Así como en la primera instancia los coaches tuvieron ayudantes, cuando pasen al próximo desafío también tendrán co-coaches de lujo para que los ayuden a preparar a los concursantes.
Durante estos duelos que se fueron llevando adelante, los participantes se fueron enfrentando entre ellos y algunos ya debieron abandonar la competencia. De hecho, algunas de las decisiones que tomaron los jurados desató algunas tensas situaciones, ya que nadie quedarse afuera.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este domingo, desde las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
Se terminaron "Las Batallas": cómo quedó cada equipo de La Voz Argentina para los "Knockouts"
Después de varios días, "Las Batallas" en La Voz Argentina llegaron a su fin, por lo que la competencia avanza a una nueva etapa. Durante esta instancia, varios concursantes quedaron eliminados, mientras que otros se preparan para afrontar los Knockouts y conquistar a su coach para seguir en el reality.
En el transcurso de estos días, los equipos de Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! se fueron reinventando, por lo que las decisiones que comiencen a tomar van a ser cada vez más difíciles.
De esta manera, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
Team Lali para los knockouts
- Jaime Muñoz.Oscar Burgos (robado del Team Soledad)
- Lola Kajt.
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Aimel Salí.
- María Bernad.
- Giuliana Piccioni.
- Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
- Gabriel Franchelli.
- Laila Speciale.
- Rafael Morcillo.
- Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)
- Valentino Rossi.
- Lucas Rivanedeira.
- Juana Falcao.
- Jerónimo Romero.
- Lucio Casella.
- Ambrosio Cantú.
Team Luck Ra para los knockouts
- Lucía Lencina.
- Mateo Pintor.
- Camila Rizo.
- Pablo Galve.
- Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).
- Lucas Barros.
- Thomas Dantas.
- Federico Mestre.
- Poppo Rigoli.
- Nathalie Cajigal
- .Avril Areste.
- Melanie Rosales.
- Jaqueline Medina.
- Nicolás Behringer.
- Emma Roach.
- Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali).
- Leo Belmonte.
- Nicolás Armayor.
Team Soledad para los knockouts
- Rogelio Posat.
- Mía Frankel.
- Gustavo Rosales.
- Luis González.
- Iván Borda (robado del Team Lali).
- Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
- Violeta Lemo.
- Ezequiel Montagnino.
- Joaquín Martínez.
- Leandro Romano.
- Celeste López.
- Milagros Amud.
- Enrique y Tomás Olmos.
- Iván Horrocks.
- Milena Salamanca.
- Agustín Isasmendi.
- Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).
- Rocío González.
Team Miranda! para los knockouts
- Federico Caravatti.
- Thomas Guzmán.
- Benjamín Depasquali.
- Pablo Cuello (robado del Team Lali).
- Ámbar Carrizzo.
- Josué Cordero.
- Lisandro Domínguez.
- Nadin Chantal.
- Sofía Verna.
- Alexia Vázquez.
- Martín Guerrero (robado del Team Soledad).
- Juan Pablo Orlando.
- Emiliano Villagra.
- Abril Robledo.
- Eugenia Rodríguez.
- Ximena Padilla.
- Franca Castro Videla.
- Tiziana Minotti.
