Se viene la última "Batalla": cómo sigue La Voz Argentina desde este lunes

Tensión inesperada en La Voz Argentina: un comentario fuera de lugar generó un cruce incómodo

La Voz Argentina 2025 vivió uno de esos momentos que dejan huella más allá del talento musical. Durante una de las batallas del certamen que emite Telefe, las participantes Agustina Lazcano y Nathalie Aponte interpretaron juntas “No One”, el clásico de Alicia Keys, en una performance cargada de emoción y sensibilidad vocal.

Ambas dejaron todo sobre el escenario, lo que convirtió la elección final del coach Luck Ra en una verdadera encrucijada. Luego de recibir las devoluciones de los jurados, Agustina tomó la palabra conmovida y compartió parte de su historia personal: “Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Venía de un lugar muy oscuro, y esto me cambió la vida. Pasé de la cama a estar en este escenario y lo estoy disfrutando de verdad”.

Sus palabras tocaron el corazón de los coaches y del público, que reconocieron su esfuerzo y evolución. Sin embargo, la emoción del momento fue seguida por una escena inesperada que encendió la tensión. El cordobés eligió a Nathalie para continuar en la competencia, dejando a Agustina fuera del certamen.

Ya detrás del escenario, mientras Nathalie grababa su testimonio, comentó: “Me cayó super bien, siento que tuvimos una buena conexión, pero hay momentos donde una tiene que ser egoísta. Creo que estaba escrito en mis estrellas que debía seguir”.

Justo en ese instante, Agustina pasó por detrás de Nathalie y aparentemente escuchó el comentario. Su expresión fue seria, incómoda, y durante unos segundos ambas se cruzaron sin mediar palabra. Nathalie, al notar la situación, reaccionó con rapidez e intentó descomprimir con un abrazo que no pareció del todo genuino y no logró disimular la incomodidad.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El fragmento fue replicado en varias cuentas y generó opiniones divididas. Algunos usuarios criticaron la actitud de Nathalie por hablar sin saber que su compañera estaba tan cerca, mientras que otros defendieron su sinceridad y su derecho a expresar lo que sentía en un momento de tensión.

Lo cierto es que La Voz Argentina volvió a demostrar que, más allá de las voces, también es un escenario de emociones intensas, egos, decisiones difíciles y situaciones que exponen las vulnerabilidades de quienes buscan cumplir su sueño artístico.