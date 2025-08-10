Se viene la última "Batalla": cómo sigue La Voz Argentina desde este lunes
El reality de canto sigue avanzando y en los próximos días los participantes empezarán un nuevo desafío.
Después de varias semanas, las batallas llegaron a su fin y La Voz Argentina avanza a la próxima instancia. En los próximos días, aquellos que hayan sido seleccionados por el jurado, deberán enfrentarse a un nuevo desafío y dar lo mejor de sí para seguir siendo parte de la competencia.
Este lunes, desde las 21:45, comienzan los Knockouts. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen. Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Por primera vez en la historia del programa, los nuevos co-coaches no solo brindarán su experiencia durante los ensayos, sino que también estarán presentes en el escenario principal para ayudar en la toma de decisiones durante los Knockouts. Cazzu acompañará a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur será el co-coach de Miranda!, Zoe Gotusso trabajará junto a Lali Espósito, y El Chaqueño Palavecino será el aliado de Soledad Pastorutti en esta instancia clave del certamen.
Tensión inesperada en La Voz Argentina: un comentario fuera de lugar generó un cruce incómodo
La Voz Argentina 2025 vivió uno de esos momentos que dejan huella más allá del talento musical. Durante una de las batallas del certamen que emite Telefe, las participantes Agustina Lazcano y Nathalie Aponte interpretaron juntas “No One”, el clásico de Alicia Keys, en una performance cargada de emoción y sensibilidad vocal.
Ambas dejaron todo sobre el escenario, lo que convirtió la elección final del coach Luck Ra en una verdadera encrucijada. Luego de recibir las devoluciones de los jurados, Agustina tomó la palabra conmovida y compartió parte de su historia personal: “Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Venía de un lugar muy oscuro, y esto me cambió la vida. Pasé de la cama a estar en este escenario y lo estoy disfrutando de verdad”.
Sus palabras tocaron el corazón de los coaches y del público, que reconocieron su esfuerzo y evolución. Sin embargo, la emoción del momento fue seguida por una escena inesperada que encendió la tensión. El cordobés eligió a Nathalie para continuar en la competencia, dejando a Agustina fuera del certamen.
Ya detrás del escenario, mientras Nathalie grababa su testimonio, comentó: “Me cayó super bien, siento que tuvimos una buena conexión, pero hay momentos donde una tiene que ser egoísta. Creo que estaba escrito en mis estrellas que debía seguir”.
Justo en ese instante, Agustina pasó por detrás de Nathalie y aparentemente escuchó el comentario. Su expresión fue seria, incómoda, y durante unos segundos ambas se cruzaron sin mediar palabra. Nathalie, al notar la situación, reaccionó con rapidez e intentó descomprimir con un abrazo que no pareció del todo genuino y no logró disimular la incomodidad.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El fragmento fue replicado en varias cuentas y generó opiniones divididas. Algunos usuarios criticaron la actitud de Nathalie por hablar sin saber que su compañera estaba tan cerca, mientras que otros defendieron su sinceridad y su derecho a expresar lo que sentía en un momento de tensión.
Lo cierto es que La Voz Argentina volvió a demostrar que, más allá de las voces, también es un escenario de emociones intensas, egos, decisiones difíciles y situaciones que exponen las vulnerabilidades de quienes buscan cumplir su sueño artístico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario