Se terminaron "Las Batallas": cómo quedó cada equipo de La Voz Argentina para los "Knockouts"

Los participantes deberán afrontar un nuevo desafío y tendrán que seguir conquistando al jurado para continuar en la competencia.

Después de varios días, "Las Batallas" en La Voz Argentina llegaron a su fin, por lo que la competencia avanza a una nueva etapa. Durante esta instancia, varios concursantes quedaron eliminados, mientras que otros se preparan para afrontar los Knockouts y conquistar a su coach para seguir en el reality.

En el transcurso de estos días, los equipos de Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! se fueron reinventando, por lo que las decisiones que comiencen a tomar van a ser cada vez más difíciles.

De esta manera, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Team Lali para los knockouts

  • Jaime Muñoz.Oscar Burgos (robado del Team Soledad)
  • Lola Kajt.
  • Alan Lez.
  • Iara Lombardi.
  • Aimel Salí.
  • María Bernad.
  • Giuliana Piccioni.
  • Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
  • Gabriel Franchelli.
  • Laila Speciale.
  • Rafael Morcillo.
  • Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)
  • Valentino Rossi.
  • Lucas Rivanedeira.
  • Juana Falcao.
  • Jerónimo Romero.
  • Lucio Casella.
  • Ambrosio Cantú.
Team Luck Ra para los knockouts

  • Lucía Lencina.
  • Mateo Pintor.
  • Camila Rizo.
  • Pablo Galve.
  • Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).
  • Lucas Barros.
  • Thomas Dantas.
  • Federico Mestre.
  • Poppo Rigoli.
  • Nathalie Cajigal
  • .Avril Areste.
  • Melanie Rosales.
  • Jaqueline Medina.
  • Nicolás Behringer.
  • Emma Roach.
  • Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali).
  • Leo Belmonte.
  • Nicolás Armayor.
Team Soledad para los knockouts

  • Rogelio Posat.
  • Mía Frankel.
  • Gustavo Rosales.
  • Luis González.
  • Iván Borda (robado del Team Lali).
  • Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
  • Violeta Lemo.
  • Ezequiel Montagnino.
  • Joaquín Martínez.
  • Leandro Romano.
  • Celeste López.
  • Milagros Amud.
  • Enrique y Tomás Olmos.
  • Iván Horrocks.
  • Milena Salamanca.
  • Agustín Isasmendi.
  • Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).
  • Rocío González.
Team Miranda! para los knockouts

  • Federico Caravatti.
  • Thomas Guzmán.
  • Benjamín Depasquali.
  • Pablo Cuello (robado del Team Lali).
  • Ámbar Carrizzo.
  • Josué Cordero.
  • Lisandro Domínguez.
  • Nadin Chantal.
  • Sofía Verna.
  • Alexia Vázquez.
  • Martín Guerrero (robado del Team Soledad).
  • Juan Pablo Orlando.
  • Emiliano Villagra.
  • Abril Robledo.
  • Eugenia Rodríguez.
  • Ximena Padilla.
  • Franca Castro Videla.
  • Tiziana Minotti.
