Se terminaron "Las Batallas": cómo quedó cada equipo de La Voz Argentina para los "Knockouts"
Los participantes deberán afrontar un nuevo desafío y tendrán que seguir conquistando al jurado para continuar en la competencia.
Después de varios días, "Las Batallas" en La Voz Argentina llegaron a su fin, por lo que la competencia avanza a una nueva etapa. Durante esta instancia, varios concursantes quedaron eliminados, mientras que otros se preparan para afrontar los Knockouts y conquistar a su coach para seguir en el reality.
En el transcurso de estos días, los equipos de Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! se fueron reinventando, por lo que las decisiones que comiencen a tomar van a ser cada vez más difíciles.
De esta manera, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
Team Lali para los knockouts
- Jaime Muñoz.Oscar Burgos (robado del Team Soledad)
- Lola Kajt.
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Aimel Salí.
- María Bernad.
- Giuliana Piccioni.
- Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
- Gabriel Franchelli.
- Laila Speciale.
- Rafael Morcillo.
- Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)
- Valentino Rossi.
- Lucas Rivanedeira.
- Juana Falcao.
- Jerónimo Romero.
- Lucio Casella.
- Ambrosio Cantú.
Team Luck Ra para los knockouts
- Lucía Lencina.
- Mateo Pintor.
- Camila Rizo.
- Pablo Galve.
- Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).
- Lucas Barros.
- Thomas Dantas.
- Federico Mestre.
- Poppo Rigoli.
- Nathalie Cajigal
- .Avril Areste.
- Melanie Rosales.
- Jaqueline Medina.
- Nicolás Behringer.
- Emma Roach.
- Francisco "Kakush" González (robado del Team Lali).
- Leo Belmonte.
- Nicolás Armayor.
Team Soledad para los knockouts
- Rogelio Posat.
- Mía Frankel.
- Gustavo Rosales.
- Luis González.
- Iván Borda (robado del Team Lali).
- Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
- Violeta Lemo.
- Ezequiel Montagnino.
- Joaquín Martínez.
- Leandro Romano.
- Celeste López.
- Milagros Amud.
- Enrique y Tomás Olmos.
- Iván Horrocks.
- Milena Salamanca.
- Agustín Isasmendi.
- Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).
- Rocío González.
Team Miranda! para los knockouts
- Federico Caravatti.
- Thomas Guzmán.
- Benjamín Depasquali.
- Pablo Cuello (robado del Team Lali).
- Ámbar Carrizzo.
- Josué Cordero.
- Lisandro Domínguez.
- Nadin Chantal.
- Sofía Verna.
- Alexia Vázquez.
- Martín Guerrero (robado del Team Soledad).
- Juan Pablo Orlando.
- Emiliano Villagra.
- Abril Robledo.
- Eugenia Rodríguez.
- Ximena Padilla.
- Franca Castro Videla.
- Tiziana Minotti.
