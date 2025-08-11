Netflix: la nueva comedia romántica india que arrasa en la plataforma
Una producción de Bollywood que mezcla humor, romance y crítica social ya está causando sensación. La historia promete conquistar a los suscriptores con un choque cultural lleno de emociones.
Netflix continúa ampliando su catálogo con estrenos que sorprenden por su frescura y diversidad cultural. Entre las novedades de julio 2025, que incluyeron dramas, thrillers y producciones animadas, esta propuesta india logró posicionarse rápidamente entre las más vistas, compitiendo con títulos de gran presupuesto.
La película presenta un equilibrio perfecto entre romance y drama, utilizando el humor como puente para abordar temas más profundos. Su historia, que se desarrolla en poco menos de dos horas, destaca por un guion ágil y personajes que evolucionan de forma genuina, permitiendo al espectador conectar con sus emociones.
Uno de los grandes atractivos de esta producción es su capacidad para mostrar la riqueza cultural de la India mientras plantea un debate sobre el patriarcado y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno. Con una fotografía cuidada y diálogos cargados de significado, la cinta invita a reflexionar sin perder el toque ligero propio de una comedia romántica.
De qué trata "Alguien así"
La trama sigue a Shrirenu, un maestro tímido y profundamente apegado a las costumbres, y a Madhu, una docente audaz que desafía las normas sociales. Sus mundos no podrían ser más diferentes, pero cuando sus vidas se cruzan, comienza un romance que pondrá a prueba sus creencias, su paciencia y su compromiso.
Dirigida por Vivek Soni y escrita por Radhika Anand junto a Jehan Handa, la película recorre situaciones que oscilan entre lo gracioso y lo emotivo. Más allá de la historia de amor, el film expone cómo las diferencias culturales pueden ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer y aprender.
Reparto de "Alguien así"
- R. Madhavan como Shrirenu Tripathi
- Fatima Sana Shaikh como Madhu Bose
- Manish Chaudhari como Bhanu Tripathi
- Ayesha Raza Mishra como Kusum Tripathi
- Namit Das como Deepak
- Karan Wahi como Namit Agarwal
- Shaheb Chatterjee como Joy Mama
- Beena Banerjee como Didi Ma
- Shriyam Bhagnani como Nisha
- Sachin Chaudhary como Rakesh
Tráiler de "Alguien así"
