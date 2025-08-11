La Voz Argentina cerró la etapa de batallas liderando el rating dominical: los números
El ciclo de Telefe volvió a ubicarse como el más visto del día, aunque perdió un punto respecto a la emisión anterior.
El domingo 10 de agosto, la televisión argentina tuvo un nuevo duelo de audiencias en el que Telefe volvió a imponerse con claridad. La última emisión de la etapa de batallas de La Voz Argentina se convirtió en el programa más visto del día, alcanzando un promedio de 11,1 puntos de rating.
Aunque el ciclo conducido por Nicolás Occhiato descendió un punto en comparación con su entrega previa, mantuvo su liderazgo absoluto en la jornada. En segundo lugar del ranking se ubicó Por el Mundo, también de Telefe.
El programa, que en esta ocasión contó con la presencia de Momi Giardina como invitada, promedió 10,4 puntos, lo que significó una caída de ocho décimas respecto a la semana anterior. A pesar de la baja, el envío conducido por Marley se mantuvo firme en su posición y volvió a ser una de las propuestas más elegidas por el público.
El tercer puesto del día lo ocupó la película NOE, emitida por Telefe, que registró 6,1 puntos. En tanto, la señal de El Trece tuvo como lo más destacado la película Coda: señales del corazón, que marcó 5,4 puntos, seguida por Caos: el inicio y Tren bala, ambas con 3,8 puntos, mientras que Rey Richard: Una familia ganadora alcanzó 3,4.
Por su parte, América TV apostó a la repetición de la gala de los Martín Fierro de Radio, que promedió 0,8 puntos, cifra inferior al 1,1 que había conseguido la emisión original. También se destacaron GPS e Infama, ambos con 1,4 puntos, y Las chicas del tercero, que obtuvo 0,8.
En la grilla de El Nueve, lo más visto fue Fútbol sin manchas junto con Implacables, ambos con 1,1 puntos, seguidos por BA Emergencias con 0,9. En la TV Pública, el automovilismo lideró la jornada con 1,7 puntos, mientras que Wine Rider y Rodar marcaron 0,6.
Rating: los promedios del domingo 10 de agosto
En el promedio general del día, Telefe volvió a encabezar con 5,8 puntos, seguido por El Trece con 3,7, América TV y El Nueve con 0,8, y la TV Pública con 0,7. Una vez más, la señal de las pelotas reafirmó su dominio en el prime time y en la grilla dominical.
