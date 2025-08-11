La Voz Argentina cerró la etapa de batallas liderando el rating dominical: los números

En la grilla de El Nueve, lo más visto fue Fútbol sin manchas junto con Implacables, ambos con 1,1 puntos, seguidos por BA Emergencias con 0,9. En la TV Pública, el automovilismo lideró la jornada con 1,7 puntos, mientras que Wine Rider y Rodar marcaron 0,6.

Rating: los promedios del domingo 10 de agosto

En el promedio general del día, Telefe volvió a encabezar con 5,8 puntos, seguido por El Trece con 3,7, América TV y El Nueve con 0,8, y la TV Pública con 0,7. Una vez más, la señal de las pelotas reafirmó su dominio en el prime time y en la grilla dominical.