A qué hora ver hoy martes La Voz Argentina: enterate qué equipo compite en Primer Round
El exitoso ciclo de Telefe enfrenta instancias decisivas y, luego de que el Team Lali disputara esta nueva etapa, llega el turno de otro conjunto. Mirá.
Este martes continúan la etapa del "Primer Round" en La Voz Argentina, una fase decisiva donde los concursantes se enfrentarán para evitar la eliminación. Tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas, los Knockouts y los Playoffs recientemente resueltos, esta nueva etapa acerca aún más a los participantes a la final.
De esta manera, el exitoso certamen de canto que conduce Nico Occhiato por Telefe comienza a ponerse más apasionante.
De qué se trata el Primer Round y cuál es el equipo que continúa
Esta nueva instancia pone a prueba a los participantes de cada equipo. Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo elegirá y salvará a los tres miembros que considere más sobresalientes. Los concursantes que no sean salvados por su propio coach serán evaluados por los demás coaches, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja quedará eliminado de la competencia.
Tras la competición del Team Lali, es el turno del Team Luck Ra.
Quiénes compiten en el Primer Round del Team Luck Ra
- Thomas Dantas.
- Nathalie Aponte.
- Lucas Barros.
- Emma Roach.
- Federico Mestre.
- Nicolás Behringer.
- Enrique & Tomás Olmos.
- Eduardo Desimone.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Primer Round de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario