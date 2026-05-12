Flor Vigna preocupó al revelar un delicado diagnóstico de salud: "Me anunció la muerte"

A pesar del impacto emocional que le generó el episodio, Flor intentó transmitir tranquilidad y aseguró que enfrenta este proceso con optimismo y confianza. “Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”, afirmó con firmeza.

Sin embargo, reconoció que el tratamiento implicará varios cambios importantes en su vida cotidiana. Según explicó, deberá continuar con controles médicos, realizar nuevos estudios y reorganizar completamente sus prioridades para enfocarse de lleno en su bienestar físico y emocional.

Además, dejó entrever que atravesar esta situación también representa un desgaste económico y mental importante, mientras intenta sostener sus proyectos laborales y personales al mismo tiempo.

Pero la artista no solo habló sobre salud. Durante el mismo video también hizo una profunda reflexión sobre sus experiencias amorosas y la manera en que suele vincularse cuando está en pareja.

“Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso”, confesó al analizar cómo vivió sus romances a lo largo de los años.

Luego profundizó sobre la intensidad con la que atraviesa sus vínculos sentimentales: “Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad”.

Finalmente, Flor cerró con una frase que rápidamente se viralizó en redes y despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores: “Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”.