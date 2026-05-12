Panchito Villa presenta "Amable", un disco entre el rock filoso y la sensibilidad pop
El músico y guitarrista de Isla de Caras lanzó su segundo álbum solista, una obra atravesada por el intimismo, la sátira social y el espíritu del rock nacional.
Después de consolidarse como guitarrista y co-compositor de Isla de Caras, Panchito Villa vuelve a enfocarse en su proyecto personal con el lanzamiento de “Amable”, su segundo álbum de estudio y el trabajo más ambicioso de su carrera hasta el momento, una obra atravesada por el intimismo, la sátira social y el espíritu del rock nacional.
Publicado en 2026 a través de Rock City, el disco propone un recorrido sonoro que mezcla rock áspero, baladas melancólicas, ironía social y momentos de gran intimidad emocional. Lejos de apoyarse únicamente en la nostalgia, el artista construye una identidad propia influenciada por referentes como Daniel Melero, Fito Páez, Charly García, Carole King y Aimee Mann.
Panchito Villa y el Rock Nacional
“Sentí que había recolectado un montón de información y me debía hacer el disco que moría por hacer. Quería lograr un disco pop y pegadizo pero con influencias del rock nacional más bien malditas o de los márgenes”, resume Panchito.
El álbum fue desarrollado entre 2024 y 2026, en un proceso creativo que priorizó el tiempo, la búsqueda artística y la construcción de canciones capaces de perdurar más allá de la inmediatez de las tendencias digitales.
Las nueve canciones que integran “Amable” funcionan como pequeñas escenas atravesadas por el amor, el desencanto y la mirada crítica sobre los vínculos contemporáneos. Uno de los momentos destacados aparece en “Doble Vida”, colaboración junto a Facu Iñigo de Las Espumas, donde las relaciones sentimentales son narradas con imágenes tomadas del universo económico y financiero.
El disco fue producido junto a Bruno Gross y grabado entre 2024 y 2025 en Viet Music House por Ramiro Colomer y el propio Gross. Además, contó con la participación de músicos como Nicolás De La Puente, Santiago Martínez, Manuel Schupak, Renzo Montalbano de Gativideo, Tatito y nuevamente Facu Iñigo.
La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Joaquín Bernabé, integrante de Hembro, quien ya había trabajado anteriormente con Panchito Villa en el single “La Góndola”.
Nacido en Buenos Aires en 1996, Panchito Villa creció rodeado de música y desde muy chico imaginó su propio universo artístico. Además de su carrera solista y su presente en Isla de Caras, participó como productor y músico en proyectos de la escena independiente argentina como Tobogán Andaluz, La Vida en Familia, Gativideo y otros artistas emergentes con los que también recorrió escenarios de Latinoamérica y Europa.
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