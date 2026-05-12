Panchito Villa presenta "Amable", un disco entre el rock filoso y la sensibilidad pop

El disco fue producido junto a Bruno Gross y grabado entre 2024 y 2025 en Viet Music House por Ramiro Colomer y el propio Gross. Además, contó con la participación de músicos como Nicolás De La Puente, Santiago Martínez, Manuel Schupak, Renzo Montalbano de Gativideo, Tatito y nuevamente Facu Iñigo.

La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Joaquín Bernabé, integrante de Hembro, quien ya había trabajado anteriormente con Panchito Villa en el single “La Góndola”.

Nacido en Buenos Aires en 1996, Panchito Villa creció rodeado de música y desde muy chico imaginó su propio universo artístico. Además de su carrera solista y su presente en Isla de Caras, participó como productor y músico en proyectos de la escena independiente argentina como Tobogán Andaluz, La Vida en Familia, Gativideo y otros artistas emergentes con los que también recorrió escenarios de Latinoamérica y Europa.