A qué hora ver la gran final de Popstars: el jurado define quiénes integrarán "Chapeaux"
Este martes, la pantalla de Telefe vivirá el nacimiento de un nuevo grupo pop, tal como sucedió en 2001 con Bandana. Todos los detalles.
Tras semanas de convivencia, intensos ensayos y galas de alta exigencia, la pantalla de Telefe se viste de gala este martes 3 de noviembre para la esperada definición de Popstars. El mítico reality musical llega a su instancia decisiva a las 21:30 para develar el misterio y revelar a las cinco jóvenes elegidas que conformarán Chapeaux, el nuevo quinteto femenino que busca hacer historia en la música argentina.
De ocho finalistas a un nuevo fenómeno de la música: termina Popstars, empieza Chapeaux
Luego de la última ronda de evaluaciones, el jurado seleccionó a las ocho participantes que consiguieron llegar a la instancia cumbre del programa:
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Mía Piñeiro (18 años)
Magalí Altamirano (19 años)
Kala Bidner (21 años)
Juana Distefano (19 años)
Oriana Ledesma Castillo (22 años)
Sofía Helmich (18 años)
Micaela Dobarro (21 años)
María Adolfina Pérez
De este talentoso grupo surgirán únicamente cinco voces que vestirán la insignia del nuevo grupo.
Un cierre recargado de emociones
La emisión de esta noche no solo estará marcada por el veredicto final, sino también por un recorrido nostálgico que repasará el camino de las concursantes desde sus primeros castings hasta su paso por la casa.
Con una altísima expectativa en redes sociales y la promesa de dar inicio a la carrera profesional de la nueva banda, el programa baja el telón para dejar paso a la presentación oficial de Chapeaux, el proyecto llamado a seguir los pasos de memorables marcas del formato como Bandana.
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La final de Popstars se podrá ver desde las 21:30, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Nico Vázquez también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la definición del reality por internet.
Las opciones para verlo en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.
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