A qué hora ver la gran final de Popstars: el jurado define quiénes integrarán "Chapeaux"

A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La final de Popstars se podrá ver desde las 21:30, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Nico Vázquez también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la definición del reality por internet.

Las opciones para verlo en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.