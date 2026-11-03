Airbag en River: cuándo será el recital reprogramado y cómo comprar las entradas
La banda de los hermanos Sardelli confirmó la nueva fecha de su show en el estadio Monumental, que debió postergarse por la visita del papa León XIV.
Airbag confirmó cuándo realizará el recital que debió suspender en el estadio River Plate y ya puso en marcha la cuenta regresiva para reencontrarse con sus seguidores. El grupo integrado por Patricio, Guido y Gastón Sardelli se presentará el viernes 11 de diciembre en el Monumental, luego de tener que modificar la fecha original por cuestiones operativas y de seguridad vinculadas a la visita del papa León XIV a la Argentina.
El espectáculo estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre, pero las restricciones establecidas en la Ciudad de Buenos Aires obligaron a reprogramarlo. Finalmente, los músicos anunciaron una nueva fecha para diciembre y ratificaron su intención de cerrar el año con otro recital multitudinario en Núñez. Será una nueva escala de El Club de la Pelea Tour, la gira con la que la banda viene recorriendo distintos escenarios y consolidando su convocatoria.
Airbag en River: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas
Los tickets se comercializan a través de la plataforma AllAccess. La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzó el lunes 2 de noviembre a las 14, mientras que la venta general se habilitará este martes 3 de noviembre, desde las 14, para todos los medios de pago.
Además, quienes compren con tarjetas BBVA podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés. Para adquirir las entradas, los fanáticos deberán ingresar al sitio oficial de AllAccess, buscar el recital de Airbag en River y seleccionar la ubicación disponible.
La presentación del 11 de diciembre tendrá un significado especial para los hermanos Sardelli, que sumarán un nuevo capítulo a su historia con el estadio Monumental. Será su sexto River y se enmarcará en una etapa de enorme convocatoria, que también incluyó cuatro presentaciones en Vélez durante mayo.
El repertorio combinará algunos de los grandes éxitos de la trayectoria del grupo, como "Por mil noches", "Cae el sol" y "Solo aquí", con canciones de su etapa más reciente. De esta manera, Airbag se prepara para volver a River con un espectáculo de gran despliegue escénico y una convocatoria que promete convertir la despedida musical de 2026 en uno de los acontecimientos destacados del rock argentino.
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