Airbag en River: cuándo será el recital reprogramado y cómo comprar las entradas

El espectáculo estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre, pero las restricciones establecidas en la Ciudad de Buenos Aires obligaron a reprogramarlo. Finalmente, los músicos anunciaron una nueva fecha para diciembre y ratificaron su intención de cerrar el año con otro recital multitudinario en Núñez. Será una nueva escala de El Club de la Pelea Tour, la gira con la que la banda viene recorriendo distintos escenarios y consolidando su convocatoria.