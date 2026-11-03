Popstars definió a sus ocho finalistas: quiénes siguen en carrera
El reality de Telefe ya tiene a las participantes que buscarán quedarse con uno de los cinco lugares disponibles en la nueva banda pop.
Este lunes, Popstars dio un paso importante rumbo a su final y reveló los nombres de las participantes que continúan en competencia. Tras superar distintas pruebas y evaluaciones, ocho jóvenes mantienen vivo el sueño de convertirse en parte de Chapeaux, el grupo musical que se formará a partir del programa.
La lista quedó conformada por Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarro y María Adolfina Pérez. Todas lograron destacarse a lo largo del certamen y ahora deberán atravesar las últimas instancias para convencer al jurado de que merecen un lugar en la banda.
Con cinco vacantes y tres participantes que quedarán afuera, la próxima etapa será determinante para quedar un paso más cerca del objetivo por el que llevan peleando durante meses. Las aspirantes tendrán que poner a prueba sus habilidades y demostrar qué pueden aportar a un proyecto musical que busca abrirse camino en la escena pop.
Cuándo se define la banda de PopStars
Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García son los encargados de evaluar a las concursantes durante el recorrido por el reality. Sus devoluciones sobre las voces, la interpretación y el desenvolvimiento en el escenario fueron parte central de una selección que ahora entra en su tramo definitivo.
La gran final permitirá conocer a las cinco elegidas para integrar Chapeaux y dar inicio a esta nueva etapa profesional. Mientras crece la expectativa por la formación del grupo, las ocho finalistas se preparan para jugar sus últimas cartas en la competencia.
El desafío no será solamente llegar a la instancia final, sino también demostrar que pueden trabajar en conjunto y construir una identidad artística propia. Con perfiles y estilos diferentes, las participantes buscarán aprovechar cada oportunidad para quedarse con uno de los lugares más codiciados del certamen.
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