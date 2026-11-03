Tini Stoessel y La Joaqui se sumaron a sus colegas para repudiar el ataque transfóbico en Palermo: sus posteos
Luego de que un grupo de jóvenes saliera a "cazar" a mujeres trans, Tini Stoessel, La Joaqui, Lali Espósito y otras artistas se pronunciaron.
Luego de que Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Sofía Gonet salieran a repudiar el salvaje ataque de un grupo de jóvenes a mujeres trans en Palermo, también trascendieron los mensajes de Tini Stoessel y La Joaqui, quienes reflexionaron en sus redes sociales sobre la gravedad del episodio.
El mensaje de Tini Stoessel tras el violento ataque a mujeres trans en Palermo
Indignada por lo sucedido, la Triple T hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: "Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A CAZARLAS. ¿HASTA CUÁNDO? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener q seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo?", comenzó su mensaje Tini.
Y añadió: "¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+? Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado".
"La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans", cerró Tini.
La Joaqui también se sumó al repudio de sus colegas
"Me parte el alma y me llena de bronca tener que seguir hablando de la violencia que viven las chicas trans. Lo que pasó anoche en los Bosques de Palermo no puede pasar desapercibido", comenzó escribiendo la referente de RKT en sus redes sociales.
Y sumó: "No alcanza con hablar de respeto y diversidad cuando queda lindo. Hay que estar también cuando las lastiman, cuando las discriminan y cuando sienten que nadie las escucha. A las chicas trans quiero decirles que no están solas. No podemos acostumbrarnos a la violencia. No podemos naturalizar el odio. Y mucho menos podemos permitir que el silencio nos haga cómplices de la indiferencia".
Finalmente, concluyó: "SER UNO MISMO NO DEBERÍA SER UN ACTO DE VALENTÍA. VIVIR EN PAZ DEBERÍA SER UN DERECHO PARA TODAS. Justicia y respeto".
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