Tini Stoessel y La Joaqui se sumaron a sus colegas para repudiar el ataque transfóbico en Palermo: sus posteos

Y sumó: "No alcanza con hablar de respeto y diversidad cuando queda lindo. Hay que estar también cuando las lastiman, cuando las discriminan y cuando sienten que nadie las escucha. A las chicas trans quiero decirles que no están solas. No podemos acostumbrarnos a la violencia. No podemos naturalizar el odio. Y mucho menos podemos permitir que el silencio nos haga cómplices de la indiferencia".

Finalmente, concluyó: "SER UNO MISMO NO DEBERÍA SER UN ACTO DE VALENTÍA. VIVIR EN PAZ DEBERÍA SER UN DERECHO PARA TODAS. Justicia y respeto".