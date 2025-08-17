Juicio por YPF: las instancias clave que la Argentina deberá resolver este año

Los próximos pasos en el juicio por las acciones de YPF

En lo inmediato, los próximos pasos en el conflictivo caso corresponden al año en curso: el 25 de septiembre nuestro deberá presentar su primer escrito para defenderse de aquel fallo de primera instancia que en 2023 firmó Preska.

La otra fecha clave será el 27 de octubre, lunes posterior a las elecciones nacionales de medio cuando, cuando se llevará a cabo la audiencia oral en la que la Argentina tendrá que argumentar en contra del fallo que obliga al país a indemnizar con U$S16.100 millones a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.

Como se sabe, fue durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner que el Congreso aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.

Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa, y la nacionalización terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de la empresa española aceptó la oferta del Gobierno de S$S5.000 millones como indemnización por la expropiación de la petrolera de bandera.