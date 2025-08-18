El jefe de Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina

La primera visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos al país

En abril de 2025, el almirante Alberto Holsey realizó su primera visita oficial a la Argentina como jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El viaje se enmarcó en la estrategia de Washington de asegurar que el gobierno de Javier Milei priorice sus intereses en la región.

Durante su estadía, Holsey mantuvo reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Xavier Isaac, con el objetivo de reforzar la cooperación militar bilateral y la seguridad regional.

También visitó Ushuaia para recorrer la base naval local y conocer de primera mano las operaciones en el Atlántico Sur, una zona clave para la protección de rutas marítimas estratégicas.

Esto se produjo en paralelo a la presencia en Buenos Aires del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien dejó al gobierno libertario una lista de exigencias vinculadas a la flexibilización de importaciones y la promesa de acceso al Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense en caso de un shock externo.

Ese viaje marcó el inicio de una agenda de presiones y condicionamientos de Washington sobre la administración Milei, a cambio de apoyo financiero y político.