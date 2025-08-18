El jefe de Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina
La agenda del almirante Alvin Holsey incluirá reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa y una conferencia regional de seguridad.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, viajará a la Argentina para encabezar la próxima edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) y reunirse con funcionarios del Ministerio de Defensa.
El evento es un foro en el que altos mandos militares de Sudamérica y Europa debatirán sobre la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad contemporáneos. Entre los temas centrales figuran el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo y el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
Asimismo, el almirante Holsey permanecerá tres días en Buenos Aires, donde mantendrá una serie de encuentros bilaterales con autoridades de Defensa y con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier Xavier Isaac, con el objetivo de profundizar la cooperación militar y estratégica entre ambos países.
Esta es la segunda visita del líder militar de Estados Unidos a nuestro país en lo que va del año, y se suma a una serie de recientes desplazamientos de funcionarios estadounidenses al país.
La primera visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos al país
En abril de 2025, el almirante Alberto Holsey realizó su primera visita oficial a la Argentina como jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El viaje se enmarcó en la estrategia de Washington de asegurar que el gobierno de Javier Milei priorice sus intereses en la región.
Durante su estadía, Holsey mantuvo reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Xavier Isaac, con el objetivo de reforzar la cooperación militar bilateral y la seguridad regional.
También visitó Ushuaia para recorrer la base naval local y conocer de primera mano las operaciones en el Atlántico Sur, una zona clave para la protección de rutas marítimas estratégicas.
Esto se produjo en paralelo a la presencia en Buenos Aires del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien dejó al gobierno libertario una lista de exigencias vinculadas a la flexibilización de importaciones y la promesa de acceso al Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense en caso de un shock externo.
Ese viaje marcó el inicio de una agenda de presiones y condicionamientos de Washington sobre la administración Milei, a cambio de apoyo financiero y político.
