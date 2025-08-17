Desafío a la gravedad: el extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Dónde queda La Mendieta

La Mendieta está ubicada a orillas de la Ruta Provincial 56, a 16 kilómetros de San Pedro de Jujuy y a 47 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Enclavada en el valle del río San Francisco, la localidad combina el encanto de la vida rural con un entorno natural que la hace aún más atractiva.

Este escenario es el que termina potenciando el fenómeno: la particular geografía del lugar contribuye a generar la ilusión que desconcierta a propios y extraños.

Cómo llegar a La Mendieta

Para acceder, existen dos opciones principales. Una es tomar la Ruta Provincial 56 desde Palpalá, pasando por Forestal. La otra es recorrer la Ruta Nacional 34 hasta San Pedro de Jujuy y luego desviarse hacia la Ruta 56.

El viaje es sencillo y accesible para quienes ya se encuentren en la provincia, lo que explica por qué tantos turistas deciden acercarse para vivir en persona este “desafío a la gravedad”. En definitiva, La Mendieta es un destino donde la realidad y la ilusión se mezclan para ofrecer una experiencia única en el corazón de Jujuy.