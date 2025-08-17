Desafío a la gravedad: el extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos
Un rincón de Jujuy se volvió famoso por un fenómeno que parece imposible de explicar. Allí, los autos parecen avanzar solos, desafiando las leyes de la física y atrayendo a cada vez más turistas curiosos.
En la Ruta Provincial 56, se encuentra uno de los misterios más comentados del norte argentino. En este tramo particular, los vehículos detenidos con el motor apagado comienzan a moverse cuesta arriba, como si una fuerza invisible los empujara.
El fenómeno fue registrado en múltiples videos compartidos en redes sociales, donde se observa cómo autos y camionetas avanzan sin impulso aparente. Desde distintos ángulos y en grabaciones caseras, la situación parece repetirse una y otra vez, lo que despierta tanto la curiosidad de los viajeros como el debate entre quienes intentan encontrar una explicación lógica.
Las teorías no tardaron en aparecer: algunos sostienen que se trata de una ilusión óptica creada por la disposición del terreno y la vegetación, lo que haría que una bajada parezca una subida. Otros, en cambio, prefieren ideas más misteriosas, como un campo magnético oculto o incluso un efecto antigravitatorio. Aunque la ciencia apunta a la primera opción, la duda sigue siendo parte del atractivo.
Qué se puede hacer en La Mendieta
Más allá del fenómeno en la ruta, La Mendieta invita a los visitantes a pasar un día distinto. Muchos turistas llegan exclusivamente para comprobar con sus propios ojos lo que vieron en internet y grabar su propio video del auto “subiendo solo”.
Además, el pueblo ofrece la posibilidad de recorrer sus calles tranquilas, conocer la vida local y disfrutar de la cercanía con el valle del río San Francisco. Quienes buscan escapadas cortas en Jujuy encuentran aquí una propuesta curiosa y diferente.
Dónde queda La Mendieta
La Mendieta está ubicada a orillas de la Ruta Provincial 56, a 16 kilómetros de San Pedro de Jujuy y a 47 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Enclavada en el valle del río San Francisco, la localidad combina el encanto de la vida rural con un entorno natural que la hace aún más atractiva.
Este escenario es el que termina potenciando el fenómeno: la particular geografía del lugar contribuye a generar la ilusión que desconcierta a propios y extraños.
Cómo llegar a La Mendieta
Para acceder, existen dos opciones principales. Una es tomar la Ruta Provincial 56 desde Palpalá, pasando por Forestal. La otra es recorrer la Ruta Nacional 34 hasta San Pedro de Jujuy y luego desviarse hacia la Ruta 56.
El viaje es sencillo y accesible para quienes ya se encuentren en la provincia, lo que explica por qué tantos turistas deciden acercarse para vivir en persona este “desafío a la gravedad”. En definitiva, La Mendieta es un destino donde la realidad y la ilusión se mezclan para ofrecer una experiencia única en el corazón de Jujuy.
