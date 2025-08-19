Un tesoro escondido: el corazón de Salta con termas secretas que no te podés perder
En medio del Chaco salteño se esconde un rincón donde la naturaleza y la cultura conviven en perfecta armonía.
Cuando se piensa en viajar a Salta, los destinos clásicos como Cafayate, Cachi o la Quebrada de Humahuaca suelen ser los primeros en la lista. Sin embargo, más allá de los circuitos tradicionales, hay lugares que sorprenden por su belleza natural y su autenticidad cultural.
El atractivo principal de este rincón es que no se trata de un lugar masificado, sino de un destino ideal para quienes buscan desconexión y contacto genuino con la naturaleza. Su tranquilidad, sus paisajes y la calidez de la gente local hacen que la experiencia sea completamente distinta a la de otros destinos turísticos.
Además, la presencia de la comunidad wichí Eben Ezer, que conserva prácticas ancestrales vinculadas al monte, le otorga un valor cultural único. Allí, el bosque chaqueño no es solo un entorno natural: es medicina, alimento y tradición. Este vínculo profundo entre cultura y ambiente convierte a General Pizarro en un destino que no solo se recorre, sino que también se siente.
Qué se puede hacer en General Pizarro
Entre los imperdibles de la zona están las termas naturales al aire libre, un lugar agreste donde el lujo está dado por el paisaje y el canto de los pájaros. Sumergirse en esas aguas tibias rodeadas de monte es una experiencia única de descanso y conexión.
La Reserva Nacional Pizarro es otro de los grandes atractivos. Allí conviven la selva de Yungas y el bosque chaqueño, ofreciendo senderos para avistar fauna como osos meleros, armadillos, corzuelas, monos caí y una gran variedad de aves. También se pueden recorrer ferias locales y conocer artesanías elaboradas por las comunidades originarias.
Cada septiembre, el pueblo celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de los Remedios, con procesiones, peñas, bailes y comidas típicas que muestran el espíritu de la región.
Dónde queda General Pizarro
General Pizarro se encuentra en el departamento de Anta, a unos 274 kilómetros de la ciudad de Salta. Es una puerta de entrada al Chaco salteño y una de las zonas menos exploradas del norte. Su clima cálido y su ritmo tranquilo lo convierten en un lugar perfecto para escapadas distintas.
El pueblo combina naturaleza y tradición en un entorno que todavía se mantiene fuera del radar turístico, lo que garantiza una experiencia auténtica y sin multitudes.
Cómo llegar a General Pizarro
Para llegar desde Salta capital, hay que tomar la Ruta Nacional 34 hasta Las Lajitas y luego continuar por caminos rurales de ripio y tierra. El trayecto dura poco más de tres horas, aunque conviene chequear el estado del camino en días de lluvia.
Si bien hay transporte público limitado, también existen agencias que organizan excursiones con actividades guiadas, ideales para quienes buscan conocer la reserva y las termas con mayor comodidad. En definitiva, General Pizarro es un destino perfecto para quienes desean descubrir el norte profundo de Argentina y vivirlo en toda su esencia.
