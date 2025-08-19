Un tesoro escondido: el corazón de Salta con termas secretas que no te podés perder

Cada septiembre, el pueblo celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de los Remedios, con procesiones, peñas, bailes y comidas típicas que muestran el espíritu de la región.

Dónde queda General Pizarro

General Pizarro se encuentra en el departamento de Anta, a unos 274 kilómetros de la ciudad de Salta. Es una puerta de entrada al Chaco salteño y una de las zonas menos exploradas del norte. Su clima cálido y su ritmo tranquilo lo convierten en un lugar perfecto para escapadas distintas.

El pueblo combina naturaleza y tradición en un entorno que todavía se mantiene fuera del radar turístico, lo que garantiza una experiencia auténtica y sin multitudes.

Cómo llegar a General Pizarro

Para llegar desde Salta capital, hay que tomar la Ruta Nacional 34 hasta Las Lajitas y luego continuar por caminos rurales de ripio y tierra. El trayecto dura poco más de tres horas, aunque conviene chequear el estado del camino en días de lluvia.

Si bien hay transporte público limitado, también existen agencias que organizan excursiones con actividades guiadas, ideales para quienes buscan conocer la reserva y las termas con mayor comodidad. En definitiva, General Pizarro es un destino perfecto para quienes desean descubrir el norte profundo de Argentina y vivirlo en toda su esencia.