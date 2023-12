Se conoció el motivo por el que Abril Sosa dejó a Celeste Cid a cinco meses de blanquear el romance

Juan Etchegoyen habló de esta separación en su programa Mitre Live e hizo referencia a una traición por parte del músico que habría dejado a Celeste Cid devastada.

“Ustedes saben que Celeste Cid y el músico de Catupecu Machu, Abril Sosa, se separaron y, según tengo entendido, no ha sido en buenos términos, al contrario. Les diría que estuvo todo bastante mal. En los últimos días, Celeste ha hecho algún que otro posteo que llamó la atención y pude hablar con una persona del entorno del baterista”, dijo Etchegoyen.

Y agregó: “Lo que me dicen a mí es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D’Abriola. La pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento”.

A su vez, reveló: “Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido”.

Con respecto a esta polémica separación, concluyó diciendo: “La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amarla y por eso vuelve con ella”, aseguró Juan Etchegoyen.

En base a estos detalles, el periodista habló de la reacción de Celeste Cid al fuerte vínculo que volvió a unir a Abril Sosa con su ex pareja y aseguró que se encuentra muy angustiada con la situación: “No quiero profundizar mucho, pero me dicen que Celeste está devastada con esto que pasó, se siente traicionada a más no poder. Veremos si en algún momento los protagonistas dicen algo”, concluyó.