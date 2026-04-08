Alberto Cormillot mostró la intimidad de su casa junto a su esposa casi 50 años menor que él

El parque se organiza alrededor de una pileta de dimensiones generosas, que constituye el punto focal del paisaje. Sin embargo, el toque humano y familiar lo aporta una cama saltarina, elemento que delata la presencia y la energía inagotable de Emilio, el hijo menor del matrimonio. De esta forma, la casa de los Cormillot se consolida como un espacio donde la historia profesional, los hallazgos del coleccionista y la frescura de la niñez encuentran un punto de unión perfecto, creando un escenario lleno de vida y autenticidad.