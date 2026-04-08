Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada confesó que tuvo adicción al sexo: de quién se trata

Al indagar sobre los orígenes de esta conducta, el jugador de la edición 2026 recordó una relación que marcó su juventud. Se trató de un vínculo con una mujer 20 años mayor que él y de profesión sexóloga. Según su relato, ella fue quien lo inició en un nivel de exploración sensorial que terminó por desbordarlo.

“Me enseñó esto de ‘che, no por ahí no, por este lado, fijate esto, fijate el cuerpo, fijate qué pasa, fijate qué se siente, fijate el latido del corazón, fijate cómo respira’. Entonces me quemó la gorra. Lo único que pensaba era en eso”, confesó Martín, concluyendo que aquella instrucción tan detallada y constante terminó por fijar su atención de manera exclusiva en el acto sexual, desencadenando la problemática que hoy, tras mucho trabajo terapéutico, asegura haber transformado en una relación más sana con el placer.