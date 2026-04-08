Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada confesó que tuvo adicción al sexo: de quién se trata
Durante una charla íntima con sus compañeros, uno de los jugadores contó que tuvo que recurrir a terapia para poder solucionar su problema. Los detalles.
El clima de confidencialidad que proponen las madrugadas en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a ser el escenario de una revelación de alto impacto. Durante una charla informal que comenzó en la zona de la cocina, Martín Rodríguez, reconocido dentro del juego por su estrecho vínculo con Brian Sarmiento, decidió abrir su corazón y compartir un proceso personal que mantuvo oculto durante años: su lucha contra la adicción al sexo.
La confesión del profesor de crossfit transformó instantáneamente la atmósfera de la casa. Sus compañeros, entre los que se encontraban Tamara Paganini, Franco Zunino, Luana Fernández, Solange Abraham y Emanuel Di Gioia, pasaron de la sorpresa a una curiosidad inquisitiva, convirtiendo el momento en un profundo debate sobre la salud emocional y la sexualidad.
Ante la atenta mirada de los participantes, Solange Abraham fue la primera en intentar comprender la magnitud de la afección que sufrió el deportista. Ante la consulta sobre la frecuencia de sus encuentros, Martín fue categórico: “Permanentemente”. La jugadora profundizó sobre si existía algún tipo de selección en sus vínculos, a lo que Rodríguez respondió con total sinceridad sobre su etapa más crítica: ”Hubo un momento que sí, con cualquiera”.
A pesar de la apertura inicial, el participante se mostró cauteloso al hablar sobre el tratamiento psicológico que debió afrontar. Notando cierta reticencia, sus compañeros le preguntaron si el tema le generaba incomodidad frente a las cámaras. Martín, con una reflexión madura, explicó el peso de exponer su intimidad en un reality: “Lo que pasa es que no lo puedo hablar libremente porque cualquier cosa se puede cortar y puede quedar como el c... y la realidad es que hice un proceso súper lindo de entender y valorizar un montón de cosas sin dejar de disfrutar del sexo”.
Durante el intercambio, se trazaron paralelismos con figuras internacionales. Tamara Paganini trajo a la mesa el caso de Michael Douglas, quien también padeció esta adicción tras su protagónico en Bajos instintos. Por su parte, Martín intentó poner en palabras qué se siente convivir con esta patología, aclarando que no se trata de una conducta psicopática: "Es que no es una obsesión del lado de la psicopatía sobre el sexo, sino es no saciar nunca. O sea, ¿cómo definirlo? Es no cansarte, no aburrirte".
Al indagar sobre los orígenes de esta conducta, el jugador de la edición 2026 recordó una relación que marcó su juventud. Se trató de un vínculo con una mujer 20 años mayor que él y de profesión sexóloga. Según su relato, ella fue quien lo inició en un nivel de exploración sensorial que terminó por desbordarlo.
“Me enseñó esto de ‘che, no por ahí no, por este lado, fijate esto, fijate el cuerpo, fijate qué pasa, fijate qué se siente, fijate el latido del corazón, fijate cómo respira’. Entonces me quemó la gorra. Lo único que pensaba era en eso”, confesó Martín, concluyendo que aquella instrucción tan detallada y constante terminó por fijar su atención de manera exclusiva en el acto sexual, desencadenando la problemática que hoy, tras mucho trabajo terapéutico, asegura haber transformado en una relación más sana con el placer.
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