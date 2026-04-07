Nelson Castro reveló su reacción al descubrir a un colega consumiendo cocaína: "No puedo..."

La reacción del médico fue inmediata y cargada de angustia. “Nelson, esto me puede costar mi carrera”, le dijo entre lágrimas. A lo que Castro respondió con una frase contundente: “Te puede costar tu vida”.

Finalmente, el profesional decidió dar aviso a las autoridades. En lugar de una sanción definitiva, recibió una licencia de un año para iniciar un tratamiento de rehabilitación. Con el tiempo, logró recuperarse, continuó su carrera, se convirtió en profesor en la Facultad de Medicina de Toronto y años después se retiró.

El cierre de la historia tuvo un giro emotivo. “Lo volví a ver después de 10 años y siempre decía que ese momento le salvó la vida”, recordó Castro, visiblemente conmovido.

El testimonio dejó una enseñanza clara: actuar a tiempo, aunque implique tomar decisiones difíciles, puede cambiar el rumbo de una vida.