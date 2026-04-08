 Netflix series: es española, tiene 6 capítulos y promete ser un éxito

Los autodenominados Favoritos de Midas imponen reglas macabras: si Víctor no entrega una suma de dinero extremadamente alta, ejecutan asesinatos de personas elegidas al azar en fechas y lugares específicos. Cada víctima se suma a un patrón que se repite periódicamente, generando una tensión creciente.

La serie explora con detalle cómo este dilema afecta su mente, su entorno familiar y profesional, mientras el empresario lucha por mantener el control y asumir la carga moral y emocional de cada muerte. A través de los seis episodios, se observa la evolución de los personajes, la escalada del miedo y la intriga que mantiene al espectador atento hasta el desenlace, donde las decisiones y consecuencias se entrelazan de manera intensa y cautivadora.

Reparto de "Los favoritos de Midas"

Luis Tosar

Willy Toledo

Marta Belmonte

Carlos Blanco

Marta Milans

Carmelo Gómez

Tráiler de "Los favoritos de Midas"