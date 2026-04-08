Netflix series: es española, tiene 6 capítulos y promete ser un éxito
Netflix apuesta fuerte a las producciones españolas: esta serie de solo 6 capítulos se convirtió en un éxito internacional que no podés perder.
Netflix sigue apostando fuerte a las series españolas y uno de los grandes éxitos recientes es Los favoritos de Midas, una producción de solo 6 capítulos que ya conquista a nivel internacional. Ambientada en el Madrid contemporáneo, la historia se inspira en el relato corto de Jack London The Minions of Midas (1901).
La trama sigue a un poderoso empresario que recibe un misterioso chantaje: si no paga una suma millonaria, los autodenominados Favoritos de Midas asesinarán a una persona al azar en fechas establecidas, sumando nuevas víctimas hasta lograr su objetivo.
Los episodios, titulados Dilema, Azar, Culpa, Grieta, Salida y Lucha, logran mantener la atención del público, mostrando cómo los personajes evolucionan bajo presión y culminando en un giro final arriesgado y solo parcialmente satisfactorio.
Además, el activista y profesor de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, advierte que algunas series españolas siguen reproduciendo ciertos prejuicios sobre Andalucía, generando debate más allá del entretenimiento.
De qué trata "Los favoritos de Midas"
Ambientada en el Madrid contemporáneo, esta serie española toma como base el relato corto de Jack London The Minions of Midas. La historia sigue a Víctor Genovés, interpretado por Luis Tosar, un empresario de gran influencia cuya vida da un giro inesperado al ser víctima de un chantaje insólito.
Los autodenominados Favoritos de Midas imponen reglas macabras: si Víctor no entrega una suma de dinero extremadamente alta, ejecutan asesinatos de personas elegidas al azar en fechas y lugares específicos. Cada víctima se suma a un patrón que se repite periódicamente, generando una tensión creciente.
La serie explora con detalle cómo este dilema afecta su mente, su entorno familiar y profesional, mientras el empresario lucha por mantener el control y asumir la carga moral y emocional de cada muerte. A través de los seis episodios, se observa la evolución de los personajes, la escalada del miedo y la intriga que mantiene al espectador atento hasta el desenlace, donde las decisiones y consecuencias se entrelazan de manera intensa y cautivadora.
Reparto de "Los favoritos de Midas"
- Luis Tosar
- Willy Toledo
- Marta Belmonte
- Carlos Blanco
- Marta Milans
- Carmelo Gómez
Tráiler de "Los favoritos de Midas"
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